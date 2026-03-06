إيران تلجأ إلى صواريخ معيَّنة وأمريكا تقلل عمليات الاعتراض.. لماذا؟

في اليوم السادس للحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، اتجهت طهران إلى تقليل ضرباتها والاعتماد على صواريخ يصعب رصد منصات إطلاقها، كما قال الخبير العسكري العميد نضال أبو زيد.

فقد بدأت إيران بالاعتماد على الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، والتي أوضح أبو زيد -في تحليل للجزيرة- أنها لا تتطلب دعما لوجيستيا، ومن ثَم يصعب على الأمريكيين والإسرائيليين رصد المناطق التي أُطلقت منها.

كما تراجعت وتيرة إطلاق الصواريخ من إيران بنسبة ملموسة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أبو زيد، الذي عزا هذا الأمر إلى السعي للاقتصاد في القوة تحسُّبا لطول أمد الحرب.

واعتمدت إيران بنسبة أكبر على صواريخ "عماد 1″ و"ذو الفقار" و"خورمشهر" التي تعمل بالوقود الصلب، مع أن معظم صواريخها تعمل بالوقود السائل، ومن ثَم يسهل رصدها، بحسب الخبير العسكري.

ولا تسعى إيران بهذه الطريقة إلى النصر وإنما تجنب الهزيمة، برأي أبو زيد، الذي قال إن طهران تحاول استنزاف الطرف الآخر بإطالة أمد الحرب.

ولعل هذا ما دفع الجانب الأمريكي إلى تقليل عمليات الاعتراض خلال الساعات الماضية تحسُّبا لنفاد مخزون صواريخ "ثاد" التي أشارت "وول ستريت جورنال" إلى احتمال نفادها.

وتزيد هذه الصواريخ من الكلفة المالية على الولايات المتحدة وإسرائيل، لأن كل صاروخ إيراني يتطلب اعتراضه ثلاثة صواريخ من طراز "ثاد" الذي تصل تكلفة الواحد منها إلى ثلاثة ملايين دولار.

الدفع بأسلحة جديدة

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دفعت إيران بثلاثة أنواع من أسلحتها "النوعية" إلى خط المواجهة، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصادر إسرائيلية أنه تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من العمليات العسكرية ضد طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحرس الثوري استخدم في هجماته الأخيرة صاروخ "خرمشهر 4" والطائرة المسيَّرة الانتحارية الجديدة "حديد 110″، إضافة إلى قوارب مسيَّرة ملغومة لاستهداف ناقلات النفط في مياه الخليج.

وأكد الحرس الثوري، اليوم الخميس، أنه قصف مطار بن غوريون والقاعدة الجوية الإسرائيلية رقم 27 بصواريخ "خرمشهر 4″، قائلا إنها "سبَّبت جحيما للأعداء".

في غضون ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتعرُّض الشمال الإسرائيلي لإطلاق صواريخ متزامن من إيران وحزب الله، وقالت أن صفارات الإنذار تدوي في حيفا وطبريا وبلدات أخرى.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت القناة نفسها إنه تم رصد 30 ألف صفارة إنذار منذ بداية الحرب السبت الماضي، في حين أكدت رويترز أن صفارات الإنذار أجبرت الإسرائيليين على الاحتماء بالملاجئ.

وقال الناطق باسم الجيش إيفي دفرين إن وتيرة إطلاق الصواريخ من إيران تراجعت رغم أن "التهديد لا يزال قائما".