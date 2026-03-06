إشارات متضاربة من إسرائيل.. تخفيض أم تصعيد لوتيرة الحرب مع إيران؟

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أمريكا وإسرائيل تستعدان لخفض وتيرة الهجمات على إيران بهدف مواصلة تنفيذ ضربات لفترة أطول كلما تطلب الأمر، في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن "مرحلة جديدة" من العمليات ضد إيران.

وأضافت الهيئة الرسمية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدركان أنه لا يمكن الاستمرار لفترة طويلة في تنفيذ ضربات على إيران بهذا المستوى المرتفع و"غير المسبوق" في الشدة.

وأشارت إلى أنه بعد أن حققت إسرائيل والولايات المتحدة تفوقا جويا في سماء إيران، وألحقتا "ضررا جسيما" بمنظومة الصواريخ، وقضتا على مسؤولين كبار في النظام الإيراني سيكون الهدف هو "الاستمرار في مهاجمة قادة الجيش وجهات القمع وتدمير صناعة الأسلحة الإيرانية بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة".

"مرحلة جديدة"

بالمقابل، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الخميس، عن "مرحلة جديدة" من العمليات العسكرية الإسرائيلية في إيران، متوعدا بـ"مفاجآت أخرى" في الحرب.

وقال زامير في بيان "بعد إتمام مرحلة الهجوم المباغت بنجاح، والتي حققنا خلالها التفوق الجوي وعطّلنا شبكة الصواريخ الباليستية، ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من العملية".

وأضاف "خلال هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام (الإيراني) وقدراته العسكرية. ولا تزال لدينا مفاجآت أخرى، لا أنوي الكشف عنها".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -في مقابلة مع موقع بوليتيكو- إن إيران لم يعد لديها قوة بحرية ولا جوية ولا رادارات لكشف الطائرات، مشيرا إلى أن كل ذلك "تم تدميره بالكامل".

ووصف ترمب للموقع الأمريكي، الخميس، الجيش الإيراني بأنه "مُحطم ولم يعد يملك شيئا سوى الجرأة"، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك إمدادات "غير محدودة" من الأسلحة لمواصلة العملية العسكرية بدقة.

كما ذكر ترمب -في مقابلة مع وكالة رويترز الخميس- أن إيران لم يعد لديها أسطول بحري الآن. وقال "ليس لديهم ‌أسطول ‌بحري كما تعلمون، الأسطول البحري حاليا في قاع البحر. أنا أراقب هرمز من كثب"، في إشارة إلى المضيق المائي بين إيران وعُمان والذي يمر عبره خُمس النفط الخام ‌في العالم، حيث توقفت حركة الملاحة عبره تقريبا بعد استهداف سفن.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن عدة عمليات، الخميس، كان أبرزها ما أورده التلفزيون الإيراني بأن مسيّرات أطلقها الحرس أصابت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن".

كما أعلن الحرس الثوري استهدف مطار بن غوريون الإسرائيلي وسط تل أبيب وقاعدة جوية إسرائيلية في المنطقة ذاتها.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة تسنيم إنه "تم إطلاق صواريخ خرمشهر-4 الثقيلة التي تحمل رؤوسا حربية تزن طنا، فجر اليوم… صوب قلب تل أبيب، مطار بن غوريون وقاعدة الفرقة 27 في سلاح الجو الموجودة في المطار".

كما أفاد الحرس بإصابة ناقلة نفط أمريكية في الخليج بصاروخ، مؤكدا في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن السفينة "أصيبت بصاروخ.. وهي حاليا تحترق".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، سمّتها تل أبيب "زئير الأسد"، في حين أطلقت عليها واشنطن اسم "الغضب الملحمي"، أودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومئات المدنيين، وردّت طهران بعملية "الوعد الصادق 4".