واشنطن تكثف الضغط البحري على إيران وتسعى لتأمين هرمز بأسرع وقت

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن البحرية الأمريكية ستبدأ مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بمجرد أن يكون بمقدورها القيام ذلك، مفيدا بأن التركيز العسكري الحالي ينصبّ على المواجهة مع إيران. بينما اعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سينتكوم) أن قواتها تستخدم حاملتي الطائرات "جيرالد فورد" و"أبراهام لينكولن" لتكثيف الضغط البحري على إيران.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الأربعاء، أكد رايت أن الولايات المتحدة ستستخدم البحرية الأمريكية لضمان إعادة تدفق إمدادات الطاقة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز.

وقال رايت إن السفن التجارية لم تتقدم حتى الآن بطلبات لمرافقة البحرية الأمريكية أثناء عبورها المضيق، مضيفا أن واشنطن ستشرع في تنفيذ هذه المهمة "في أسرع وقت ممكن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن على منصته "تروث سوشيال"، الثلاثاء الماضي، أنه يعتزم تأمين حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بواسطة البحرية الأمريكية.

ضغط عسكري بحري

وفي سياق المواجهة العسكرية، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها تستخدم حاملتي الطائرات "جيرالد فورد" و"أبراهام لينكولن" لتضييق الخناق البحري على إيران.

وأفادت اليوم الخميس عبر منصة "إكس" بأن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تواصل تنفيذ عملياتها العسكرية ضد إيران ودعم "عملية الغضب الملحمي" على مدار الساعة انطلاقا من البحر المتوسط.

تراجع حركة الناقلات

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد في المنطقة جراء الحرب، وسط مخاوف من تأثير أي اضطرابات محتملة في الملاحة عبر مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية.

وتراجعت حركة الناقلات عبر المضيق بنسبة 90% منذ اندلاع الحرب، بحسب ما أفادت منصة كبلر لتحليل أسواق الطاقة الأربعاء.

وعلّقت شركات شحن كبرى المرور عبر مضيق هرمز، في حين أفادت وكالات بحرية بتعرض سفن عدّة لهجمات.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه يسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز الأساسي لعبور موارد الطاقة العالمية، محذّرا السفن من عبوره.

ويمثل المضيق نقطة عبور رئيسية ضمن أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم، ويُعدّ أحد الشرايين الأساسية للتجارة الدولية، إذ يمر عبره نحو 11% من حجم التجارة العالمية.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن نحو 30% من تجارة النفط المحمولة بحرا في العالم عبرت مضيق هرمز عام 2023.