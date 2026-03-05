هل يمهد التوغل الإسرائيلي جنوب لبنان لإنشاء حزام أمني دائم؟

يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا لافتا مع استمرار الغارات الإسرائيلية ومحاولات التوغل البري قرب الحدود، في وقت أعلن فيه حزب الله التصدي لبعض هذه المحاولات وإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه شمال إسرائيل، بينما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لسكان مناطق جنوب نهر الليطاني، وسط تحركات دبلوماسية لبنانية لاحتواء التصعيد.

وفي هذا السياق، قال مراسل الجزيرة في جنوب لبنان إيهاب العقدي إن الطيران الحربي الإسرائيلي واصل غاراته على مناطق عدة في الجنوب حتى ساعات الصباح الأولى.

وأوضح العقدي أن الغارات استهدفت مدينة النبطية ومحيطها إضافة إلى مدينة صور، كما شملت قرى في منطقة بنت جبيل. وأشار إلى أن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات دعما لقوات حاولت التقدم باتجاه مدينة الخيام، حيث اندلعت اشتباكات مع مقاتلي حزب الله حتى ساعات الفجر الأولى.

وأضاف أن الحزب أعلن انسحاب القوة الإسرائيلية إلى تلة الحمامص قرب الخيام، في حين تقدمت دبابات إسرائيلية باتجاه كفرشوبا ومزارع شبعا للإشراف على المدينة التي باتت شبه خالية من السكان.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إن القوات الإسرائيلية حاولت التقدم من 6 نقاط على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه تصدى لإحدى هذه المحاولات في محيط بلدة حولا، كما أعلن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه مواقع داخل إسرائيل، بينها مواقع في الجليل الأعلى.

وبالتوازي مع التصعيد الميداني، بدأ لبنان تحركات دبلوماسية لاحتواء التوتر، إذ طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من السفير الأمريكي في بيروت التدخل للضغط على إسرائيل لعدم توسيع عملياتها البرية.

كما أجرى اتصالا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن لاحقا أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبحث سبل تهدئة الوضع.

إعلان

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية أسفرت حتى مساء أمس الأربعاء عن مقتل 72 شخصا وإصابة أكثر من 430 آخرين، بينهم مدنيون.

توغل للبقاء

وفي الداخل الإسرائيلي، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في منطقة مسغاف عام في الجليل الأعلى تحسبا لإطلاق صواريخ من لبنان، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرتين تسللتا من مناطق قريبة من الحدود.

ويقول وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله، إن منطقة مسغاف عام تقع في الجليل الأعلى قرب بلدات المطلة وكريات شمونة وسهل الحولة، وهي منطقة قريبة جدا من الحدود اللبنانية وتتعرض بشكل متكرر لإطلاق صواريخ أو تسلل طائرات مسيّرة.

ويشير إلى أن الصواريخ القادمة من لبنان لا تمنح الإسرائيليين وقتا طويلا للإنذار المبكر، فربما لا تتجاوز مدة التحذير بضع ثوان مقارنة بالصواريخ القادمة من إيران التي تحتاج إلى عدة دقائق للوصول.

ويؤكد العمري أن القوات الإسرائيلية لا تقتصر تحركاتها على مزارع شبعا، بل تنتشر على طول الحدود مع الجنوب اللبناني، مشيرا إلى وجود قوات إسرائيلية كبيرة متوغلة داخل مناطق من الجنوب.

ويضيف أن الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت قال إنها استهدفت مقار قيادية لحزب الله، مؤكدا أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق مكاسب ميدانية قبل أي وقف محتمل لإطلاق النار.

ويشير إلى أن التحذيرات التي يوجهها الجيش الإسرائيلي لسكان الجنوب اللبناني بالإخلاء ينبغي النظر إليها أيضا في إطار الحرب النفسية المصاحبة للعمليات العسكرية.

ويوضح أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى مزارع شبعا وما يصفها بعمليات دفاعية هناك يأتي في الواقع ضمن عملية أوسع من التوغل والاجتياح على طول الحدود مع لبنان، بهدف التقدم داخل الجنوب اللبناني وصولا إلى نهر الليطاني أو إفراغ المنطقة من سكانها.

ويلفت إلى دعوات داخل إسرائيل لإعادة إنشاء ما يسمى الحزام الأمني داخل الأراضي اللبنانية لحماية البلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى، وربما التمركز هناك بقوات عسكرية بشكل دائم.

ويضيف أن العملية البرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي قبل أيام جاءت بعد حشد قوات إضافية، بينها فرقتان عسكريتان ضمن قيادة المنطقة الشمالية، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي على بيروت، خصوصا الضاحية الجنوبية ومدنا وبلدات أخرى في لبنان.

ويرى العمري أن أهداف العملية لا تقتصر على تفكيك قدرات حزب الله العسكرية، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة فرض سيطرة إسرائيلية على جزء من الأراضي في جنوب لبنان مع الإبقاء على تفوق جوي وناري على بقية الأراضي اللبنانية.