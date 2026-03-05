هرتسوغ لـ"سي بي إس": هدفنا تغيير الشرق الأوسط ولسنا بصدد غزو بري لإيران

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن الهدف من العمليات العسكرية الجارية ضد إيران هو تحقيق ما وصفه بـ"تغيير الشرق الأوسط"، موضحا أن ذلك يشمل شلّ قدرة طهران على تطوير سلاح نووي ووقف دعمها "للإرهاب العالمي"، ومؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل لا تدعو إلى تدخل بري.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اعتبر هرتسوغ أن إسرائيل والولايات المتحدة لم يكن أمامهما "خيار كبير" سوى التحرك وضرب إيران، قائلا "حان الوقت ليقول الجميع لإيران: أيها الرفاق، لقد سئمنا، وهذا يجب أن يتغير".

تغيير النظام

وردا على سؤال حول أهداف الحرب، أوضح هرتسوغ أن تغيير النظام في طهران "ليس بالضرورة" هو الهدف الأساسي، بل "تغيير الشرق الأوسط" عبر إنهاء التهديد النووي ووقف تمويل وكلائها في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيون، وفقا لتعبيره.

وأضاف "بطريقة أو بأخرى، إذا أدى ذلك إلى تغيير النظام، فكلما كان ذلك أسرع كان أفضل".

وكشف هرتسوغ عن مخاوف مشتركة مع واشنطن بشأن "خطة سرية جديدة" لدى إيران للإسراع في تطوير سلاح نووي، مشيرا إلى معلومات استخبارية تفيد برغبة طهران في زيادة ترسانتها من الصواريخ البعيدة المدى من ألفي صاروخ إلى 20 ألفا.

وقال "عندما تعلم أنهم استثمروا كل موارد أمتهم وأموالهم في خلق الفوضى بالشرق الأوسط.. وتعلم أن لديهم خطة سرية جديدة للاندفاع نحو القنبلة (النووية)، فعليك أن تتحرك".

وأشارت شبكة "سي بي إس" في تعليقها على المقابلة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تقدما أي أدلة تدعم ادعاءاتهما بأن إيران تخطط لبناء سلاح نووي.

كما لفتت الشبكة إلى تأكيدات إيران المستمرة بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

لا "قوات على الأرض"

ومع دخول الضربات الجوية المشتركة يومها الخامس، شدد هرتسوغ على أن إسرائيل لا تطلب غزوا بريا، قائلا "لأكن واضحا، أنا لا أدعو إلى وجود قوات على الأرض.. أنا لا أطلب ذلك من الأمريكيين أو من أي شخص آخر".

إعلان

كما نفى أن تكون إسرائيل قد دفعت واشنطن إلى هذه المواجهة، قائلا "إسرائيل لا تملي أي شيء على الرئيس ترمب، ولا تجر أمريكا إلى حرب، لا سمح الله"، معتبرا أن قرار ترمب جاء بناء على "اعتبارات واضحة وعملية صنع قرار مهنية".

حرب بلا شعبية

من جهة أخرى، أقر هرتسوغ بأن هذه الحرب "ليست شعبية في أمريكا"، عازيا ذلك إلى أن الناس "لا يعرفون تعقيدات الحرب عادة، ويقارنونها بحروب سابقة"، واصفا المواجهة الحالية بأنها "حرب فريدة".

وأوردت "سي بي إس" نتائج استطلاع للرأي كشف عن فجوة كبيرة بين الإدارة الأمريكية والشارع، حيث أظهر الاستطلاع أن 62% من الأمريكيين لا يعتقدون أن البيت الأبيض قد شرح بوضوح أهداف العمل العسكري ضد إيران.

وبشأن المدى الزمني للعمليات، قال هرتسوغ إن إضعاف قدرات النظام الإيراني "يستغرق وقتا"، لكنه أشار إلى أن البيانات تظهر "ضعفا مستمرا" في قدرات طهران.

وحول هوية من قد يقود إيران مستقبلا، رفض هرتسوغ التعليق مكتفيا بالقول "ليس من وظيفتنا تقرير من يمكنه قيادة إيران".

وشنّت أمريكا وإسرائيل حربا مشتركة واسعة على إيران منذ صباح السبت الماضي، أسفرت هجماتها عن مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي وعشرات من القادة العسكريين، بالإضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.