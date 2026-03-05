كتائب حزب الله العراقي تعلن مقتل أحد كبار قادتها بغارة جوية

أعلنت كتائب حزب الله العراقية، اليوم الخميس، مقتل أحد كبار قادتها، أبو حسن الفريجي، في غارة جوية بمحافظة بابل وسط البلاد.

وقالت الكتائب، في بيان، إن مراسم تأبينه ستقام في العاصمة بغداد، على أن يُنقل جثمانه لاحقا إلى مدينة النجف ليوارى الثرى هناك.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت، الأربعاء، بمقتل الفريجي في ضربة جوية استهدفت موقعا في محافظة بابل.

تصعيد إقليمي

ويأتي الإعلان عن مقتل القيادي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران منذ السبت الماضي.

وتقول طهران إنها ترد على الهجمات بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل والقواعد والمصالح الأمريكية في دول المنطقة.

وكانت كتائب حزب الله العراقي قد أعلنت مسبقا عن استعدادها للمشاركة في أي حرب تشنها واشنطن وتل أبيب على طهران، لتأتي الساعات الأولى للحرب وتشهد استهداف مقاتلات حربية لقاعدة عسكرية للكتائب بمنطقة جرف الصخر (شمالي محافظة بابل) جنوبي بغداد.