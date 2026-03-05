مجازر بحق عائلات لبنانية في غارات إسرائيلية وإنذارات بإخلاء فوري لمدن الجنوب

قُتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم أفراد من عائلتين، جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، اليوم الخميس، في وقت جدّد فيه الجيش الإسرائيلي إنذاره سكان مناطق واسعة من جنوب البلاد بالإخلاء الفوري.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل مختار بلدة الكفور وزوجته جراء "عدوان جوي" على البلدة الواقعة في محافظة النبطية جنوبا.

كما قُتلت عائلة أخرى مؤلفة من رجل وزوجته وولديهما بعدما "استهدفهم الطيران الحربي المعادي بغارة" على منزلهم في بلدة زوطر الشرقية، في المنطقة ذاتها، وفق الوكالة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدتي زوطر الشرقية ومجدل سلم، جنوبي لبنان.

ووسّعت إسرائيل اليوم الخميس نطاق ضرباتها، لتشمل إضافة الى بلدات عدة في جنوب لبنان ومعقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، مدينة زحلة في منطقة البقاع (شرق)، حيث استهدفت صباحا سيارة على تخوم المدينة، مما أسفر وفق وزارة الصحة عن مقتل شخصين.

وكانت إسرائيل قد استهدفت بعد منتصف الليل القيادي في حركة حماس وسيم عطا الله العلي مع زوجته في شقة بمخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس (شمال).

كما قُتل ثلاثة أشخاص ليلا جراء غارتين إسرائيليتين، فصلت بينهما دقائق، على سيارتين على الطريق الذي يربط بيروت بمطارها الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 77 شخصا وإصابة 527 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي حتى منتصف الليلة الماضية.

عمليات عسكرية

من جهته، أعلن حزب الله، اليوم الخميس، أنه قصف بالصواريخ مواقع للجيش الإسرائيلي في منطقة إصبع الجليل، ردا على عدوان تل أبيب المتواصل على عشرات المدن والبلدات اللبنانية.

وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه استهدفوا فجر الخميس "مواقع العدوّ الإسرائيلي في إصبع الجليل (شمالي إسرائيل) بصليات صاروخيّة".

إعلان

وأضاف أن القصف يأتي "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة".

إنذار إسرائيلي بالإخلاء

وجدّد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذاره سكان منطقة جنوب الليطاني -الممتدة على طول ثلاثين كيلومترا من الحدود- بإخلاء منازلهم "فورا"، بما يشمل مدينتي صور وبنت جبيل، منبها إلى أنّ "أي منزل يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف".

ويأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل على لبنان منذ الاثنين الماضي، عقب استهداف "حزب الله" موقعا عسكريا شمالي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على اعتداءات متواصلة على لبنان واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، بالتزامن مع بدء تل أبيب وواشنطن عدوانا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وبينما يدعي الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بنى تحتية لـ"حزب الله"، تقول وكالة الأنباء اللبنانية إن كثيرا من هجماته تصيب مدنيين.

وكانت إسرائيل قد قتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ظلت إسرائيل تخرق هذا الاتفاق بصورة شبه يومية، مما خلف مئات القتلى والجرحى.