زيلينسكي: شركاء أوكرانيا طلبوا المساعدة لمواجهة المسيّرات الإيرانية

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شركاء بلاده تزويدهم بطائرات اعتراضية لمواجهة المسيّرات الإيرانية، مقابل حصول كييف على صواريخ "باتريوت" الأميركية.

وقال زيلينسكي إن شركاء بلاده -بمن فيهم الولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط- طلبوا مساعدة كييف للاستفادة من خبرتها في التصدي للطائرات المسيّرة.

وأضاف في خطابه مسجل: "يلجأ ‌شركاؤنا إلى أوكرانيا طلبا للمساعدة في الدفاع في مواجهة طائرات شاهد المسيّرة" الإيرانية، مؤكدا أن طلبات المساعدة جاءت كذلك من الجانب الأمريكي.

وكان مسؤولون أوكرانيون أكدوا، في وقت سابق، استعداد كييف لمشاركة خبرتها في التصدي للمسيرات، إذا تم إقناع روسيا ‌بالالتزام بوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة ‌منذ أربع ‌سنوات.

تجربة ميدانية

وتقول أوكرانيا إنها تتمتع بخبرة واسعة في التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ، اكتسبتها على مدى أربع سنوات من مواجهة موجات الهجمات الروسية.

وطوّرت كييف مجموعة واسعة من وسائل اعتراض الطائرات الروسية المسيّرة، التي تقول إنها استُخدمت بكثافة لتدمير مسيرات روسية في الجو.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي الثلاثاء إن "طائرات الاعتراض الموجَّهة عن بُعد باتت العنصر الأساسي في التصدي للمسيّرات".

وأشار إلى أنها أسقطت نحو 70% من الطائرات الروسية المسيّرة التي استهدفت كييف وضواحيها في فبراير/شباط الماضي.

جبهة ساخنة

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف الإيراني بطائرات مسيّرة لعدد من المواقع في ثماني دول عربية، هي: قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والأردن والعراق، ردا على القصف الإسرائيلي والأمريكي عليها منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وأصابت الضربات التي شنّتها إيران على دول الخليج قواعد ومنشآت مدنية، من بينها مبان سكنية وفنادق ومطارات وموانئ بحرية.