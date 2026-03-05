"ليس على حد علمنا".. غضب من رد متحدثة البيت الأبيض على مقتل 175 شخصا بإيران

"ليس على حد علمنا".. بهذا الجواب ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على سؤال صحفي حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد شنت غارة جوية على مدرسة ابتدائية للبنات في إيران أسفرت عن مقتل 175 شخصا.

لكن كيف تفاعل جمهور منصات التواصل مع ردها بشأن الفتيات اللواتي قُتلن في قصف إسرائيلي-أمريكي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات تحمل اسم "شجرة طيبة" في مدينة ميناب جنوب إيران، يوم 28 فبراير/شباط 2026؟

بعض المغرّدين علّقوا متسائلين: "يقتلون الأبرياء ثم يقولون ليس لنا علم ونحقق في الأمر! كيف يتم اغتيال القيادات الإيرانية بدقة متناهية، ولا يعلمون أن المدرسة فيها بنات؟".

وأشار آخرون إلى أن أسلوب ليفيت في الرد شبيه تماما بخطاب الحكومة الإسرائيلية، قائلين إن "طريقة الكلام والتهرب واحدة".

وكتب مغردون: "قول أمريكا إنها لا تستهدف المدنيين أكبر كذبة سمعها الكوكب. ماذا عن الهنود الحمر؟ عن اليابانيين والقنبلة النووية؟ عن أطفال العراق والصومال وفلسطين وبقية الملايين؟ أليس هذا كافيا من الكذب والاستخفاف بالعالم؟".

كما سخر مدونون من تبريرات المسؤولين الغربيين، فكتب أحدهم بلهجة ساخرة: "نحن ملائكة! هذا صاروخ انحرف قليلا عن مساره واتجه شمالا، لكننا لا نقتل الأطفال. إيران هي التي قتلت 70 ألفا في غزة، وهي التي قتلت من قبل سكان مدينتين في اليابان، أما نحن فلا! وربما خضنا حربا في فيتنام قديما، لكننا لم نقتل أحدًا، نحن أبرياء.. انظروا حتى إلى دموعنا!".