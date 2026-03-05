لا صلاة بالأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بما في ذلك منع إقامة صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان غدا.

وقالت شرطة الاحتلال -في بيان- إنه وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية لن يسمح بدخول المصلين أو الزوار إلى جميع الأماكن المقدسة داخل البلدة القديمة، بما في ذلك المسجد الأقصى.

كما أعلن جيش الاحتلال –في بيان منفصل- استمرار حظر التجمعات، وأن صلاة الجمعة لن تقام في المسجد الأقصى، وأرجع السبب إلى حالة الطوارئ المعلنة نتيجة الهجمات الصاروخية من إيران باتجاه إسرائيل.

وبالتزامن مع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران السبت الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى وأخلته من المصلين، وما زال مغلقا لليوم السادس على التوالي.

وفي الجمعتين الأولى والثانية من شهر رمضان، فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وأبعدت المئات من فلسطينيي القدس عنه.

كما وضعت شروطا على وصول فلسطينيي الضفة، بينها تحديد عدد المسموح لهم بعشرة آلاف على أن يكونوا ممن تجاوزوا 55 عاما من الرجال و 50 عاما من النساء.