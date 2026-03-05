لافروف: "دق إسفين" بين إيران والخليج أحد أهداف الحرب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -اليوم الخميس- أن العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن من أهداف هذه العمليات إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.

وقال لافروف -خلال اجتماع "المائدة المستديرة" حول تسوية الوضع المتعلق بأوكرانيا- إن أحد أهداف الحرب على طهران هو "دق إسفين بين إيران ودول الخليج".

ومنذ بداية الحرب، تردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات اتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

كما أوضح الوزير الروسي أن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على العالم بأسره، معربا عن اقتناعه بوجود خلافات داخل الولايات المتحدة نفسها حول الأهداف الحقيقية للعملية الجارية في إيران.

وجاءت تصريحات لافروف بعد يوم من اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره الروسي، حيث بحثا الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران والوضع الأمني في المنطقة.

ونقل بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن لافروف شدد على أن هذه العمليات تنتهك القانون الدولي ولها آثار خطيرة على استقرار المنطقة والعالم، داعيا إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وفي بداية الحرب الحالية، خلص تقرير نشرته صحيفة تلغراف البريطانية إلى أن موسكو وبكين وجدتا نفسيهما في موقف العاجز عن التأثير، حيث اكتفتا بالتنديد من الهامش بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يهدم طموحاتهما في بناء تحالف عالمي يحد من الهيمنة الأمريكية.

ووفق التقرير، فإن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي كشف عن حدود قدرات الصين وروسيا الإستراتيجية، إذ أحجمتا سابقا عن تزويد طهران بأنظمة دفاعية متطورة مثل "إس 400" أو طائرات "سوخوي 35" التي كانت ستشكل فارقا حقيقيا.

لكن مجلة نيوزويك قالت إن الحرب الأمريكية على إيران قد تجلب -للمفارقة- "هدايا إستراتيجية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى وإن خسر الكرملين حليفا مهما مثل المرشد الإيراني الراحل.

وحسب المجلة، فإن ترامب بشنه الحرب على إيران قدم 5 هدايا لبوتين هي: شرعنة منطق القوة، وتحويل الأنظار عن أوكرانيا، وطفرة محتملة في عائدات النفط، وتصدعات داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفرصة توسع إذا تعثرت واشنطن.