قطر تُجلي السكان من محيط السفارة الأمريكية كإجراء احترازي مؤقت

أعلنت وزارة الداخلية في دولة قطر -فجر اليوم الخميس- أن الجهات المختصة تقوم بإجلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة الدوحة كإجراء احترازي مؤقت.

وأضافت الوزارة -في بيان لها- أن هذا الإجراء يأتي في إطار المحافظة على السلامة العامة، وأشارت إلى أنه "تم توفير سكن بديل لهم، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة".

ولاحقا علقت السفارة الأمريكية في قطر بالدعوة إلى تجنب المنطقة المحيطة بالسفارة حرصا على السلامة، استجابة لما أعلنته وزارة الداخلية القطرية من إجلاء للسكان القاطنين بالقرب من السفارة كإجراء احترازي مؤقت.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، طالبت وزارة الداخلية القطرية بضرورة البقاء في المنازل والمباني وعدم الخروج إلا للضرورة، مع التقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قالت إن دولة قطر تعرضت -فجر أمس الأربعاء- لهجوم بـ10 طائرات مسيّرة وصاروخَي كروز من إيران.

وأضافت أنها نجحت في التصدي للمسيّرات العشر والصاروخين.

وفي وقت سابق فجر أمس، أعلن جهاز أمن الدولة القطري القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في دولة قطر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضافت الوكالة أن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن اعتقال 10 متهمين، 7 منهم كُلّفوا بمهام تجسسية و3 بأعمال تخريبية، وتلقوا تدريبا على استخدام الطائرات المسيرة.

وأشارت الوكالة القطرية إلى العثور بحوزة الخليتين على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

ومنذ صباح السبت الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين وضحايا مدنيين.

وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل وأهداف بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية فجر الثلاثاء أن إيران أطلقت 3 صواريخ كروز، و101 صاروخ باليستي، و39 طائرة مسيرة، وطائرتين مقاتلتين من نوع "سوخوي-24" (SU 24).

وأكدت الوزارة نجاحها في التصدي لـ3 صواريخ كروز، و24 طائرة مسيرة، و98 صاروخا باليستيا، وطائرتين من نوع "سوخوي-24″، من إجمالي ما تم إطلاقه تجاه الدولة.