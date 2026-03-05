عمليات إجلاء عاجلة للرعايا الأمريكيين والغربيين من الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من 6 آلاف و500 مواطن أمريكي غادروا منطقة الشرق الأوسط حتى الآن، مع توقع ارتفاع كبير في أعداد المغادرين خلال الأيام المقبلة، حسبما أفادت به شبكة "سي بي أس" نقلا عن مسؤولين.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية أن الأولوية تُعطى للمواطنين الأمريكيين، مع مرونة في التعامل مع أسر تضم أفرادا غير أمريكيين، وأن الوزارة تعمل على خيارات متعددة تشمل الرحلات التجارية والمستأجرة، إضافة إلى وسائل نقل برية للوصول إلى نقاط المغادرة الجوية.

وضمن إطار جهود الإجلاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن رحلة مستأجرة تُقلّ مواطنين إلى الولايات المتحدة غادرت الشرق الأوسط، فيما يجري ترتيب رحلات إضافية لنقل المواطنين من مواقع مختلفة في المنطقة.

وتستمر الرحلات الجوية الخاصة في إعادة المسافرين العالقين بدول المنطقة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران السبت الماضي.

وقالت وكالة "سيريوم" لرصد الرحلات الجوية إن أكثر من 20 ألف رحلة أُلغيت منذ السبت، من أصل 36 ألف رحلة كانت مقررة من الشرق الأوسط وإليه، فيما ألغيت نحو 80% من الرحلات في مطار دبي الدولي.

عمليات إجلاء متعددة

من جانبها، تولّت طائرات روسية إجلاء 117 شخصا من أذربيجان بعد عبورهم الحدود برا من إيران، بينهم 54 طفلا. كما نظمت كل من فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة رحلات إجلاء خاصة من الأردن والسعودية والإمارات.

وبينما حثت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها على المغادرة فورا من المنطقة حفاظا على سلامتهم، نشرت عدة دول أخرى خططا لإجلاء مواطنيها أيضا من الشرق الأوسط، بينها:

بريطانيا

نصحت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى، كما سحبت عددا من موظفي سفارتها في البحرين مؤقتا.

وغادرت رحلات مستأجرة من سلطنة عُمان مساء الأربعاء وصباح الخميس، مع إعطاء الأولوية للمواطنين البريطانيين الأكثر عرضة للخطر، بعد تسجيل نحو 130 ألف بريطاني في المنطقة.

فرنسا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو تنظيم عدة رحلات لإجلاء مواطني بلاده، الذين يقدّر عددهم بنحو 400 ألف مواطن فرنسي في المنطقة.

كما نشرت باريس فرقا قنصلية على حدود إسرائيل مع مصر والأردن لتسهيل الخروج البري، إلى جانب آلية مماثلة في الإمارات على الحدود مع عُمان والسعودية.

ألمانيا

تخطط برلين لاستئجار رحلتين لشركة لوفتهانزا من الرياض ومسقط لإجلاء الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال والحوامل وذوي الإعاقة. كما غادرت رحلات تجارية من دبي إلى دوسلدورف وميونيخ، مع رحلة أخرى متجهة إلى فرانكفورت.

النمسا

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أنها ساعدت 117 من مواطنيها على مغادرة الإمارات وإسرائيل برا عبر دول مجاورة، كما أنها تعتزم تسيير أول رحلة مستأجرة من العاصمة العمانية مسقط لنقل 170 شخصا، محذّرة من أن المغادرة برا ستكون على مسؤولية المسافرين.

بلغاريا

تعتزم بلغاريا تسيير 3 رحلات جوية لشركات غولف إير وبلغاريا إير وهيئة الطيران الحكومية لإعادة رعاياها من دبي وأبو ظبي وسلطنة عُمان، إحداها بسعة 326 مقعدا من دبي، وأخرى بطائرة بوينغ 737 عبر سلطنة عُمان، وثالثة بطائرة حكومية من أبو ظبي بسعة 90 راكبا.

جمهورية التشيك

نقلت وكالة الأنباء التشيكية (سي. تي. كيه) عن مسؤولين حكوميين أن الحكومة نظمت حتى الآن 3 رحلات جوية من سلطنة عُمان والأردن ومصر لإجلاء 175 من رعاياها العالقين في المنطقة، وأنه يجري التخطيط لتسيير المزيد من الرحلات.

إستونيا

تعتزم السلطات تسيير رحلة من مسقط بسعة 180 راكبا اليوم الخميس، وستكون متاحة لرعاياها في سلطنة عُمان والإمارات.

فنلندا

تخطط الحكومة الفنلندية لإعادة نحو 3 آلاف من مواطنيها الموجودين في الإمارات عبر رحلات تنطلق من مسقط مطلع الأسبوع المقبل.

إسبانيا

وصل أكثر من 175 مواطنا إسبانياً إلى مدريد على متن رحلة من أبو ظبي، فيما عززت مدريد بعثاتها الدبلوماسية في عدة دول خليجية لتسهيل عمليات العودة.

إيطاليا

أعلنت روما عودة نحو 2500 من رعاياها من أبو ظبي والرياض ومسقط عبر رحلات تجارية مدعومة حكوميا، مع التخطيط لرحلات إضافية خلال الأيام المقبلة.

هولندا

تنظم الحكومة الهولندية عدة رحلات لإعادة مواطنيها، حيث أعادت في أول رحلة نحو 85 هولنديا من سلطنة عُمان إلى أمستردام.

اليونان

ستصل رحلة تابعة لخطوط إيجه الجوية إلى أثينا حاملة مواطنين يونانيين من سلطنة عُمان، بينما أكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس وجود خطة لإجلاء آلاف اليونانيين من المنطقة.

كندا

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند -أمس الأربعاء- إن الحكومة تعمل على إعادة المواطنين الكنديين العالقين في الشرق الأوسط، عبر توفير مقاعد على متن رحلات تجارية والتعاقد على رحلات طيران مستأجرة، إضافة إلى إتاحة خيارات للنقل البري إلى الدول المجاورة.

وأوضحت أناند أن أكثر من ألفي كندي طلبوا مساعدة الحكومة لمغادرة المنطقة منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وأضافت أن نحو نصف هذه الطلبات جاءت من كنديين موجودين في الإمارات، بينما تلقت الحكومة 237 طلبا من قطر، و164 من لبنان، و93 من إسرائيل، و74 من إيران.

أستراليا

قالت أستراليا إنه من المقرر أن تقلع 3 رحلات جوية تجارية إضافية من الإمارات اليوم الخميس لإعادة مواطنين عالقين في الشرق الأوسط، وذلك بعد وصول أول مجموعة من الأستراليين إلى بلادهم خلال الليل.

وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ عن أملها في أن تتمكن الرحلات الثلاث المقررة من الإقلاع من الإمارات، لكنها حذرت من أن الوضع لا يزال متقلبا، وذلك بعد أن دمرت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) صاروخا باليستيا إيرانيا أُطلق باتجاه تركيا.

الإمارات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تشغيل رحلات خاصة لمساعدة عشرات الآلاف من الركاب العالقين على مغادرة المنطقة.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، وسط تبادل للضربات الصاروخية والمسيّرات، وتوسع رقعة الاستهداف لتشمل مواقع تصفها طهران بأنها "مصالح أمريكية" في المنطقة.