عشرات القتلى والجرحى بغارات مكثفة على إيران

تواجه إيران تصعيدا عسكريا غير مسبوق بغارات جوية إسرائيلية وأمريكية مكثفة شملت 174 مقاطعة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى ودمارا واسعا في المنشآت الإغاثية والبنية التحتية، وسط اتهام طهران لواشنطن وتل أبيب بتعمد استهداف المدنيين.

وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية والمنشآت الإغاثية، جراء سلسلة من الهجمات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية والأمريكية واستهدفت مناطق واسعة من البلاد.

وقال رئيس الهلال الأحمر في أذربيجان الغربية الإيرانية إن 49 شخصا قُتلوا وأصيب 275 بهجمات على المنطقة.

كما أفاد نائب الشؤون الأمنية في محافظة همدان (غربي إيران) بسقوط 3 قتلى و5 مصابين جراء هجوم استهدف منشآت مدنية بمدينة "ملاير".

وأوضح المسؤول الإيراني أن القصف أصاب مصنعا وموقفا للسيارات وقاعة استقبال في المدينة، مما أدى إلى وقوع هذه الإصابات بين المدنيين.

من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن أكثر من 3 آلاف جندي إيراني وعناصر من النظام قُتلوا جراء الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي منذ بداية الحرب.

في السياق ذاته، كشف الهلال الأحمر الإيراني عن حجم الاستهداف الممنهج للمراكز الإنسانية، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية الأمريكية استهدفت 105 مراكز مدنية، وألحقت أضرارا جسيمة بـ21 منشأة إغاثية وطبية.

ووفقا لتصريحات الهلال الأحمر الإيراني، فقد تعرضت 174 مقاطعة في البلاد لهجمات، وسُجل حتى الآن 1332 هجوما في 636 موقعا.

وأشار الهلال الأحمر إلى تضرر 7 مراكز وفروع تابعة له، إضافة إلى خروج 3 مركبات إغاثة وسيارات إسعاف في العاصمة طهران عن الخدمة جراء القصف.

تضرر البنية التحتية

فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، أكد وزير الطاقة الإيراني عباس علي أبادي أن شبكات المياه والكهرباء تعرضت لأضرار متفاوتة في عدة مناطق من البلاد إثر الهجمات المشتركة.

إعلان

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المحافظات الإيرانية ضغطا كبيرا على المرافق الحيوية نتيجة تكرار الاستهداف.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول محلي قوله إن محافظة لُرِستان (غربي البلاد) وحدها تعرضت لـ66 غارة جوية شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية خلال الأيام الخمسة الماضية، مما يعكس كثافة العمليات العسكرية التي تستهدف العمق الإيراني.

وتتهم طهران واشنطن وتل أبيب بتعمد استهداف الأهداف المدنية والبنى التحتية الحيوية في مختلف أنحاء البلاد.

وشنّت أمريكا وإسرائيل حربا مشتركة واسعة على إيران منذ صباح السبت الماضي، أسفرت هجماتها عن مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي وعشرات من القادة العسكريين، بالإضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.