إصابة 3 جنود إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع .. وتحذير إسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية

أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم، بأن ثلاثة جنود أصيبوا جراء استهداف قوة عسكرية إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله من جنوب لبنان باتجاه موقع بلاط.

وقال الحزب في بيان رسمي إنه حقق إصابة مباشرة في الموقع المستهدف، في حين يخضع الحدث حاليا للرقابة العسكرية المشددة وسط تحذيرات بعدم نشر تفاصيل العمليات لحين الانتهاء من التحقيقات الميدانية.

إخلاء الضاحية الجنوبية

كما وجه الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت للإخلاء الفوري، مع توجيه السكان نحو مناطق شرقية وشمالية من لبنان، في تصاعد جديد للتوتر بين إسرائيل وحزب الله.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، إنذارا دعا فيه سكان أحياء برج البراجنة والحدث للتوجه شرقا نحو جبل لبنان، فيما وجّه سكان أحياء حارة حريك والشياح للانتقال شمالا باتجاه طرابلس، مبررا ذلك بالحاجة إلى "إنقاذ حياتهم".

في المقابل، اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات لتعزيز الأمن الداخلي، وأعلنت الخميس منع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني في لبنان، في حال تأكد وجود عناصر تابعة له، على خلفية الحرب القائمة بين حزب الله وإسرائيل.

وقال وزير الإعلام، بول مرقص، إن مجلس الوزراء أصدر توجيهات للوزارات والإدارات المختصة للتحقق من وجود عناصر الحرس الثوري الإيراني ومنع أي نشاط أمني أو عسكري قد يقومون به، مع توقيفهم تمهيدا لترحيلهم، كما قررت الحكومة فرض الحصول على تأشيرات دخول للرعايا الإيرانيين، بعدما كانوا معفيين سابقا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ فجر الاثنين الماضي أسفر عن مقتل 102 شخص وإصابة 638 آخرين، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة تشير إلى حجم التصعيد الأخير في البلاد.