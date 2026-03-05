عاجل,
عاجل | عراقجي: الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر بهجومها على الفرقاطة على بعد ألفي ميل من سواحل إيران

Published On 5/3/2026
آخر تحديث: 09:19 (توقيت مكة)

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:

  • الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر بهجومها على الفرقاطة على بعد ألفي ميل من سواحل إيران.
  • الفرقاطة الإيرانية دينا التي كانت ضيفة على البحرية الهندية تعرضت لهجوم أمريكي في المياه الدولية.
  • الولايات المتحدة ستندم أشد الندم على هجومها على الفرقاطة دينا التي كان على متنها نحو 130 بحار.

المصدر: الجزيرة

