عاجلعاجل,
عاجل | عراقجي: الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر بهجومها على الفرقاطة على بعد ألفي ميل من سواحل إيران
Published On 5/3/2026|
آخر تحديث: 09:19 (توقيت مكة)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:
- الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر بهجومها على الفرقاطة على بعد ألفي ميل من سواحل إيران.
- الفرقاطة الإيرانية دينا التي كانت ضيفة على البحرية الهندية تعرضت لهجوم أمريكي في المياه الدولية.
- الولايات المتحدة ستندم أشد الندم على هجومها على الفرقاطة دينا التي كان على متنها نحو 130 بحار.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة