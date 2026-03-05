أخبار|إيران

عاجل | الحرس الثوري الإيراني: ضربنا مطار بن غوريون والقاعدة الجوية 27 التابعة لجيش الاحتلال بالمطار بصواريخ خرمشهر 4

ترامب ومادورو
Published On 5/3/2026
آخر تحديث: 14:06 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

