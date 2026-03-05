الحرس الثوري: استهدفنا إسرائيل بصواريخ خرمشهر-4 وسببنا "جحيما للأعداء"

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس أنه استهدف مطار بن غوريون والقاعدة الجوية 27 التابعة للجيش الإسرائيلي بالمطار بصواريخ خرمشهر-4، قائلا إنها "سببت جحيما للأعداء".

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن صواريخه اخترقت الطبقات السبعة للدفاع الجوي في الأراضي المحتلة.

ويعدّ صاروخ خرمشهر أحد أبرز الصواريخ الباليستية الإيرانية، كشفت طهران عن الجيل الأول منه في 22 سبتمبر/أيلول 2017 باسم "خرمشهر-1″.

وفي 25 مايو/أيار 2023، كشفت إيران عن الجيل الرابع من صواريخ خرمشهر الباليستية، المعروف باسم خرمشهر-4 أو خيبر، وجاء الإعلان تزامنا مع الذكرى السنوية الـ41 لإعادة السيطرة على مدينة خرمشهر، المعروفة أيضا باسم المحمرة، من القوات العراقية.

ويصل مدى الصاروخ الإيراني إلى 2000 كيلومتر، وطوله 13 مترا، وتبلغ سرعته 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخله (الماخ الواحد يساوي 1224 كيلومترا في الساعة)، ويزن رأسه الحربي 1500 كيلوغرام.

"إصابات مؤثرة"

من جهة أخرى، قال الحرس الثوري إنه ألحق إصابات وصفها بالـ"مؤثرة" بـ20 هدفا عسكريا أمريكيا في كل من الكويت والبحرين والإمارات.

وفي السياق ذاته، أعلنت طهران الخميس، أنها قصفت قواعد لجماعات كردية معارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان شمالي العراق.

وفي بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، نقلته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، تم توضيح أن استهداف قواعد تلك الجماعات تم بواسطة 3 صواريخ.

وكانت قناة تلفزيونية بمدينة السليمانية العراقية، أفادت بوقوع انفجارات شديدة في قرية "زرغيفز" التي يتركز فيها جماعات كردية معارضة للنظام الإيراني.

مضيق هرمز

كما أعلن ⁠الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس إنه ⁠استهدف ناقلة أمريكية في الجزء الشمالي من الخليج، قائلا إن النيران ‌اشتعلت في السفينة.

ولم يصدر بعد أي تأكيد للواقعة أو لهجوم مماثل أعلنت إيران مسؤوليتها ⁠عنه في وقت ⁠سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف الحرس الثوري، في ⁠بيان بثته وسائل ⁠إعلام إيرانية رسمية، ⁠أنه "في زمن الحرب سيكون المرور عبر مضيق هرمز ‌تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية".

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هجوما عسكريا على إيران، قتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 1700، كما تهاجم ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعض الهجمات خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.