تقارير عن هجوم كردي شمال غربي إيران وواشنطن تنفي تسليح جماعات معارضة

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن مليشيات كردية إيرانية شنت هجوما بريا شمال غربي إيران، في تطور ميداني لافت يأتي وسط تصاعد المواجهة بين طهران من جهة، وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن "المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غربي إيران"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حجم القوة المشاركة أو طبيعة الأهداف التي تم استهدافها.

كما أفادت جينيفر غريفين مراسلة قناة فوكس نيوز، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، بأن آلاف الأكراد قدموا من العراق وبدأوا عملية برية داخل الأراضي الإيرانية.

وتزامنت هذه الأنباء مع تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن تحركات كردية مسلحة قد تشكل، في حال تطورها، جبهة ضغط إضافية على إيران من خاصرتها الغربية، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة الدعم اللوجيستي والاستخباري المحتمل لهذه التحركات.

البيت الأبيض ينفي

في المقابل، نفى البيت الأبيض صحة ما تم تداوله بشأن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خطة لتسليح جماعات كردية بهدف إشعال انتفاضة داخل إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات صحفية -أمس الأربعاء- إن هذه الأنباء "غير صحيحة تماما"، مؤكدة أن الرئيس أجرى اتصالات مع شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وقادة أكراد، لبحث أوضاع القواعد الأمريكية في شمال العراق.

وأوضحت ليفيت أن "الأخبار التي تزعم أن الرئيس وافق على مثل هذه الخطة غير صحيحة تماما ولا ينبغي كتابتها بهذه الطريقة".

وجاء هذا النفي بعد تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن أن ترمب "منفتح على دعم مجموعات جاهزة للتسلح بهدف الإطاحة بالنظام في إيران"، مشيرة إلى احتمال تحول هذه المجموعات إلى "قوة برية" مدعومة أمريكيا داخل الأراضي الإيرانية.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر أمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية حاولت تسليح أكراد معارضين في إيران بهدف إثارة انتفاضة شعبية.