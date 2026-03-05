ترمب: أريد المشاركة باختيار المرشد الإيراني ومجتبى خامنئي غير مقبول

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رغبته في التدخل المباشر والشخصي في عملية اختيار الزعيم القادم لإيران، مشبها هذا الدور بما قامت به واشنطن مؤخرا في فنزويلا.

وفي مقابلة هاتفية استمرت 8 دقائق مع موقع "أكسيوس" – وهي المحادثة الثانية له مع الموقع لتوضيح خططه الحربية – أكد ترمب أن وصول مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي، إلى سدة الحكم "أمر غير مقبول" بالنسبة له.

"مجتبى شخصية ضعيفة"

يأتي تصريح ترمب في وقت يؤجل فيه النظام الإيراني منذ أيام إعلان المرشد الأعلى الجديد، وسط مؤشرات صادرة عن سياسيين إيرانيين توحي بقرب صدور الإعلان.

وعلق ترمب على ذلك قائلا: "إنهم يضيعون وقتهم، فابن خامنئي يُنظر إليه باعتباره شخصية ضعيفة التأثير (Lightweight)، ويجب أن أشارك في التعيين، تماما كما حدث مع ديلسي [رودريغيز] في فنزويلا".

وأضاف ترمب أنه يرفض قبول أي زعيم إيراني جديد يتبنى سياسات خامنئي ذاتها، معتبرا أن ذلك سيجبر الولايات المتحدة على العودة إلى الحرب "خلال خمس سنوات".

وقال: "ابن خامنئي غير مقبول بالنسبة لي. نريد شخصا يجلب الوئام والسلام إلى إيران".

تضارب الأهداف في واشنطن

وتمثل تعليقات ترمب ادعاء استثنائيا بالسطوة الأمريكية على المستقبل السياسي لإيران، مما يزيد من غموض الأهداف الحقيقية للحملة العسكرية الضخمة التي أطلقها السبت الماضي.

وبينما توحي تصريحات ترمب بتوجه نحو "تغيير النظام"، نفى وزير الدفاع بيت هيغسيث ومسؤولون أمريكيون آخرون أن يكون ذلك هو الهدف من العملية، مؤكدين أن التركيز ينصب على إضعاف قدرات إيران الصاروخية وبرنامجها النووي وقواتها البحرية.

وعندما سُئل ترمب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء عن الشخص الذي يمكن أن يخلف خامنئي، أجاب الصحفيين بالقول: "معظم الأشخاص الذين فكرنا فيهم قد ماتوا".

إعلان

ويعد مجتبى خامنئي (56 عاما) المرشح الأوفر حظا لخلافة والده، رغم عدم صدور إعلان رسمي. ومجتبى يتمتع بعلاقات عميقة مع الحرس الثوري الإيراني، إلا أنه لم يشغل أي منصب رسمي من قبل.

وكانت إسرائيل قصفت يوم الثلاثاء مبنى في مدينة "قم" يضم الهيئة الدينية المسؤولة عن اختيار المرشد الأعلى القادم، في محاولة لتعطيل عملية فرز الأصوات واختيار الخليفة.

"النموذج الفنزويلي"

وربط ترمب بين الوضع في إيران وتدخله في فنزويلا، حيث تولت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز السلطة بعد اعتقال القوات الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي خطاب "حالة الاتحاد"، وصف ترمب فنزويلا بأنها "صديق وشريك جديد"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسلمت أكثر من 80 مليون برميل نفط منذ العملية ضد مادورو.

وأشاد ترمب برودريغيز يوم الأربعاء قائلا إن "النفط بدأ بالتدفق"، وذلك بعد زيارة وزير الداخلية دوغ بورغوم إلى كاراكاس وإعلان رودريغيز عن خطط لإصلاح قوانين التعدين في البلاد.