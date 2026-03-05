خبير عسكري: هذا هو التكتيك الذي يعتمده حزب الله في مواجهة الاحتلال

تركز إسرائيل غاراتها المكثفة على مناطق مختلفة في لبنان، ضمن ما وصفه الخبير العسكري العميد إلياس حنا بأنه "مثلث إستراتيجي" لحزب الله، في إشارة منه إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية والبقاع والجنوب.

وأوضح حنا -خلال تحليله المشهد العسكري في لبنان- أن عودة حزب الله إلى الحرب تعني أنه استطاع ترميم منظومة القيادة والسيطرة، وبات يمتلك وسائل معينة، خاصة المسيّرات وصواريخ كاتيوشا، مما يجعله قادرا على تنفيذ عمليات عسكرية.

ونشر حزب الله -أمس الأربعاء- مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ كورنيت عند أطراف بلدة كفركلا في جنوب لبنان، بينما أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين بجروح جراء استهداف قوة تابعة له بصاروخ مضاد للدبابات.

وأعرب الخبير العسكري عن اقتناعه بأن الحزب يتجنب الصدام المباشر والمعركة التقليدية الحاسمة، ويتعامل مع التوغل الإسرائيلي بطريقة غير تقليدية على قاعدة "اضرب واهرب"، كما في عامي 1993 و1996، مع إقراره بأن الظروف تغيّرت بعد عام 2000.

وعلى الصعيد الميداني، قال حنا إن دبابات ميركافا لا تتقدم منفردة، وإنما تحت حماية مشاة ومزوّدة بنظام "تروفي" المضاد للدروع، وتؤمّن دعما ناريا بمدفع عيار 120 مليمترا، مع تأثير نفسي في ساحة القتال.

وشدد على أن أي مقاومة تحتاج إلى راعٍ وملاذ آمن وقيادة وسيطرة، معتبرا أن البيئة ليست كلها حاضنة، وأن الطريق عبر سوريا إلى إيران لم يعد قائما، في ظل ما تعانيه إيران وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

تكتيك إسرائيل

في المقابل، أشار الخبير العسكري إلى 5 نقاط لا يزال جيش الاحتلال موجودا فيها، لافتا إلى أن إسرائيل تعتمد أسلوبا قائما على تشكيل قوة عسكرية من وحدات متعددة الاختصاصات لتنفيذ مهمة محددة، قبل تفكيك هذا التشكيل بعد إنجازها.

أما بشأن المنطقة العازلة، فرأى الخبير العسكري أن أي تقدم حتى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية يعني تثبيت مراكز جديدة وإخلاء قرى وتحويلها إلى "أرض بلا سكان"، للضغط على حزب الله والجيش والدولة، واصفا ذلك بـ"القضم المتدرج"، مع تأكيده أن التقدم حتى نهر الليطاني لمسافة 25 إلى 30 كيلومترا يتطلب عديدا بشريا غير متوافر.

وفي هذا الإطار، أنذر جيش الاحتلال -ظهر أمس الأربعاء- جميع سكان جنوبي لبنان بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال الليطاني، في ظل تصعيد هجماته على لبنان منذ الاثنين الماضي، تزامنا مع الحرب التي يشنها بالتعاون مع الولايات المتحدة على إيران منذ السبت الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق "معركة هجومية" بعد إعلان حزب الله قصف موقع عسكري شمالي إسرائيل فجر الاثنين، ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية ومناطق في جنوبي لبنان مما أسفر عن عشرات الضحايا.