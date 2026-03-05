تقارير عن انفجار ناقلة نفط قبالة الكويت والسلطات تنفي وقوعه بسواحلها

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كيه أم تي أو" -فجر اليوم الخميس- إن ناقلة نفط راسية قابلة سواحل الكويت تعرّضت لـ"انفجار"، فيما نفت وزارة الداخلية الكويتية ما تم تداوله بشأن وقوع حادث قبالة ميناء مبارك الكبير، وأكدت أن الواقعة المشار إليها حدثت خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت.

وأفادت "يو كيه أم تي أو" -عبر صفحتها على منصة "إكس"- بأن الحادث وقع على بعد 30 ميلا بحريا (نحو 60 كلم) جنوب شرق منطقة مبارك الكبير في الكويت.

ونسبت الهيئة إلى قائد الناقلة قوله إنه شاهد "الانفجار على الجانب الأيسر" من السفينة، وأنه "رأى زورقا صغيرا يغادر المكان".

وتقع منطقة مبارك الكبير في شرق دولة الكويت على الساحل الشمالي للخليج العربي.

وأوضحت الهيئة البحرية أن النفط تسرب خارج خزان الشحن إلى المياه، محذرة من آثار بيئية محتملة. كما قالت إن المياه تسربت إلى الناقلة، نافية تسجيل أي حرائق أو أضرار للطاقم.

وأشارت إلى أن السلطات بدأت التحقيق في الحادث، محذرة جميع السفن من ضرورة الإبحار بحذر وإبلاغ الوكالة عن أي نشاط مريب في المنطقة.

في المقابل، نفت وزارة الداخلية الكويتية -اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على منصة إكس– ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث قبالة ميناء مبارك الكبير.

غير أنها أفادت بأن الواقعة المشار إليها حدثت خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت، وتبعد بما لا يقل عن 60 كيلومترا من ميناء مبارك الكبير.

وترددت تداعيات الحرب في أرجاء المنطقة منذ بدء القصف الأمريكي الإسرائيلي على طهران التي ردت بشنّ ضربات على إسرائيل وأهداف في دول الخليج شملت قواعد وسفارات أمريكية، فضلا عن مطارات وموانئ وفنادق ومبان سكنية.