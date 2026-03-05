أخبار|إسرائيل

ترمب: على هرتسوغ العفو عن نتنياهو وإلا سأفضحه

JERUSALEM - OCTOBER 13: US President Donald Trump arrives with Israel's President Isaac Herzog to speak to the Knesset, Israel's parliament, on October 13, 2025 in Jerusalem. President Trump is visiting the country hours after Hamas released the remaining Israeli hostages captured on Oct. 7, 2023, part of a US-brokered ceasefire deal to end the war in Gaza. (Photo by Evan Vucci - Pool/Getty Images)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعن يساره الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ (غيتي-أرشيف)
Published On 5/3/2026
|
آخر تحديث: 21:12 (توقيت مكة)

حفظ

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بمنح عفو فوري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفا امتناع هرتسوغ عن اتخاذ القرار بأنه وصمة عار، ومهددا "بفضحه".

وفي مقابلة هاتفية مع القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، قال ترمب إن هرتسوغ تعهّد له خمس مرات بأنه سيصدر عفوا عن نتنياهو، لكنه لم يفِ بذلك.

وأضاف ترمب -وفقا لما نقلته القناة عبر موقعها الإلكتروني- "لا أريد أن يكون هناك شيء يشغل بال بيبي (نتنياهو) سوى الحرب مع إيران".

وقال الرئيس الأمريكي: "هرتسوغ وصمة عار، قولوا له إنني سأفضح أمره".

وأشار ترمب إلى أنه بحث ملف العفو مع هرتسوغ على مدى عام كامل، قائلا: "إنه يمسك بهذا الأمر فوق رأس بيبي منذ عام. قلت له إنني لن ألتقي به إذا لم يمنح العفو".

وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة الضغوط العلنية التي مارسها ترمب منتصف فبراير/شباط الماضي، حين هاجم هرتسوغ قائلا إنه "يجب أن يخجل من نفسه"، لعدم إصدار العفو.

يومها رد مكتب الرئيس الإسرائيلي بأن "إسرائيل يحكمها القانون"، مؤكدا أن هرتسوغ لم يتخذ أي قرار في هذه المسألة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك الرئيس صلاحية العفو، غير أن إسرائيل لم تشهد أي سابقة لعفو يُمنح لمسؤول يخضع لمحاكمة جارية.

ويُعدّ نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وهو في منصبه، وهي تهم ينفيها منذ توجيه لائحة الاتهام إليه عام 2019.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

إعلان