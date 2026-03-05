السنغال والاتحاد الأوروبي يعززان شراكة إستراتيجية شاملة

أعلنت السنغال والاتحاد الأوروبي عن خطوات جديدة لتوطيد شراكة إستراتيجية شاملة، تركز على ملفات الهجرة والأمن والتنمية، وذلك في ختام زيارة مفوضين أوروبيين إلى العاصمة داكار في الثاني والثالث من مارس/آذار 2026.

وتناولت المباحثات التي جمعت الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي ووزراء حكومته مع المفوض الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، قضايا الأمن البحري ومكافحة الصيد غير المشروع وتنظيم الهجرة، وتعزيز الاستثمارات عبر مبادرة "البوابة العالمية".

وزار الوفد الأوروبي برامج ومشاريع سنغالية، بينها "البرنامج المشترك الثاني" و"القطار السريع الإقليمي". كما جرى تسليم 11 زورقا جديدا و6 زوارق معاد تأهيلها للشرطة والدرك، إلى جانب تدشين مركز صيانة بحرية في ميناء دكار، في إطار تعزيز قدرات البلاد على مواجهة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع.

وشدد البيان المشترك على تكثيف التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، وتطوير آليات إعادة القبول، وتشجيع الهجرة القانونية. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالإجراءات التي أعلنها الرئيس فاي لتعزيز الرقابة على قطاع الصيد، وتطبيق فترات الراحة البيولوجية، وخلق فرص عمل للشباب عبر سلاسل القيمة المرتبطة بالثروة السمكية.