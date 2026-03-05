السفارة الأمريكية بنيجيريا تلغي مواعيد التأشيرات خشية احتجاجات مرتبطة بالحرب على إيران

أعلنت السفارة الأمريكية في نيجيريا إلغاء جميع مواعيد التأشيرات المقررة في العاصمة أبوجا حتى التاسع من مارس/آذار الجاري، محذرة من احتمال اندلاع احتجاجات مرتبطة بالتوترات الإقليمية.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أوضحت السفارة أن هناك "احتمالا كبيرا لاندلاع مظاهرات" في أبوجا، ودعت المواطنين الأمريكيين إلى التزام الحذر والبقاء في منازلهم. وأشارت إلى أن احتجاجات سابقة شهدت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن النيجيرية، مما يثير مخاوف من تكرار السيناريو.

ويأتي التحذير في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد سلسلة من الهجمات والردود العسكرية المتبادلة في منطقة الخليج. وقد أعلنت طهران أنها ستواصل الرد على الضربات الأمريكية، في حين تتخوف بعثات دبلوماسية غربية في عدة دول من انعكاسات هذه الأزمة على أمنها.

وأخذ الصراع الذي بدأ نهاية الأسبوع الماضي يتجه نحو مواجهة مفتوحة، إذ دخل يومه السادس دون مؤشرات واضحة على التهدئة.

ويبقى السؤال مفتوحا حول قدرة السلطات النيجيرية على موازنة حرية التعبير مع الحفاظ على الأمن، في وقت تتسارع فيه تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني، الذي تنعكس أصداؤه على دول بعيدة جغرافيا، لكنها متصلة سياسيا بمسار الأحداث في الشرق الأوسط.