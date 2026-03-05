السعودية: اعتراض 3 صواريخ و4 مسيّرات في الخرج والجوف

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ من نوع كروز و3 مسيّرات خارج مدينة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض، وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف، في سياق استمرار الهجمات التي تتعرض لها المملكة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات السعودية اعترضت خلال الساعات الماضية ثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج وثلاث مسيّرات شرق المحافظة نفسها، ومسيّرة واحدة شرق منطقة الجوف.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تعرض مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لشركة أرامكو، لمحاولة هجوم جديدة قائلا إن "التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيّرة ولم ينتج عنه أضرار".

والثلاثاء الماضي، أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن السفارة الأمريكية في الرياض تعرّضت لهجوم بمسيّرتين، "ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى".

ويأتي هذا بالتزامن مع تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار الهجمات الإيرانية على دول خليجية عدة، وتقول طهران إنها تستهدف بهجماتها تلك بالصواريخ والمسيّرات المصالح الأمريكية في المنطقة.

وسبق أن أدانت الدول الخليجية هذه الاعتداءات الإيرانية التي شملت منشآت مدنية وحيوية، معتبرة إياها تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي وإمدادات الطاقة العالمية، وذلك في ظل الهجمات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى منذ السبت الماضي.