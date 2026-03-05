الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط أميركية ويؤكد سيطرته على مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، استهداف ناقلة نفط أمريكية في الجزء الشمالي ‌من الخليج، مؤكدا اشتعال النيران فيها.

وقال الحرس الثوري، في بيان بثته وسائل إعلام رسمية، إنه في زمن الحرب سيكون المرور عبر مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية، مهددا باستهداف أي سفن أمريكية وأوروبية وإسرائيلية حال رصدها في مضيق هرمز.

يأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان طهران إغلاق المضيق رسميا يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء مرافقة البحرية الأمريكية لناقلات النفط في حال الضرورة.

ومع عبور نحو 20 مليون برميل نفط يوميا من هذا الممر الحيوي، تدخل المنطقة مرحلة حرجة من الصدام المباشر الذي يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وكان الحرس الثوري استهدف -أول أمس الثلاثاء- أكثر من 10 ناقلات نفط بمختلف أنواع الذخائر، مما أدى إلى تعطيلها، وذلك بسبب عدم امتثالها للتحذيرات المتكررة من أن مضيق هرمز "غير آمن".

ولليوم السادس على التوالي، تستمر الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية" في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.