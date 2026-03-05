أخبار|إيران

الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط أميركية ويؤكد سيطرته على مضيق هرمز

A navy vessel is seen sailing in the Strait of Hormuz, a vital waterway through which much of the world's oil and gas passes on March 1, 2026.
البحرية الإيرانية تغلق مضيق هرمز عسكريا وتستهدف سفنا أمريكية (الفرنسية)
Published On 5/3/2026

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، استهداف ناقلة نفط أمريكية في الجزء الشمالي ‌من الخليج، مؤكدا اشتعال النيران فيها.

وقال الحرس الثوري، في بيان بثته وسائل إعلام رسمية، إنه في زمن الحرب سيكون المرور عبر مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية، مهددا باستهداف أي سفن أمريكية وأوروبية وإسرائيلية حال رصدها في مضيق هرمز.

يأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان طهران إغلاق المضيق رسميا يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء مرافقة البحرية الأمريكية لناقلات النفط في حال الضرورة.

ومع عبور نحو 20 مليون برميل نفط يوميا من هذا الممر الحيوي، تدخل المنطقة مرحلة حرجة من الصدام المباشر الذي يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وكان الحرس الثوري استهدف -أول أمس الثلاثاء- أكثر من 10 ناقلات نفط بمختلف أنواع الذخائر، مما أدى إلى تعطيلها، وذلك بسبب عدم امتثالها للتحذيرات المتكررة من أن مضيق هرمز "غير آمن".

ولليوم السادس على التوالي، تستمر الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية" في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

المصدر: الجزيرة + الأناضول + رويترز

