استشهاد قيادي من حماس بضربة إسرائيلية في شمال لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية فجر اليوم الخميس، استشهاد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسيم العلي وزوجته بغارة إسرائيلية على مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمالي البلاد.

وقالت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية استهدفت ليلة الخميس شقة في أحد المباني السكنية قرب مسجد خليل الرحمن في مخيم البداوي، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وكشفت عن أن الهجوم أدى إلى "استشهاد القيادي في حركة حماس وسيم عطا الله العلي وزوجته"، وإصابة إحدى ابنتيه، وأن البنت المصابة نُقلت إلى المستشفى.

تصعيد إسرائيلي

وبحسب مصادر فلسطينية، يعدّ وسيم العلي من أبرز الشخصيات التنظيمية والسياسية في حركة حماس بمخيم "البداوي"، وكان من القائمين على متابعة نشاط الحركة والتواصل مع قواعدها في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل على لبنان منذ الاثنين، بالتزامن مع بدء تل أبيب وواشنطن عدوانا على إيران السبت الماضي.

وبينما يدعي الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بنى تحتية لـ"حزب الله"، تقول وكالة الأنباء اللبنانية إن كثيرا من هجماته تصيب مدنيين.

وكانت إسرائيل قد قتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوّله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ظلت إسرائيل تخرق هذا الاتفاق بصورة شبه يومية، وهو ما خلف مئات القتلى والجرحى.