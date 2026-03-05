إيران تقصف إسرائيل بدفعة صاروخية جديدة وتهدد باستهداف سفارات تل أبيب

أعلن الحرس الثوري الإيراني -فجر اليوم الخميس- بدء الموجة الـ19 من عملية "الوعد الصادق 4" كعملية مشتركة تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة المواقع الإسرائيلية والقواعد الأمريكية في المنطقة.

وشهدت المواجهة بين إيران وإسرائيل تصعيدا جديدا -فجر اليوم- بعد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية واسعة، بينها تل أبيب الكبرى إضافة إلى بلدات في الجليل الأعلى وإصبع الجليل، بحسب ما أفادت به قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض الصواريخ التي تم رصد إطلاقها من إيران، طالبا من سكان مناطق وسط إسرائيل الدخول إلى الملاجئ فور تفعيل صفارات الإنذار إلى حين اعتراض الصواريخ، بينما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الهجوم الصاروخي.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في بلدتيْ مرغليوت ومنارة قرب الحدود اللبنانية بعد رصد تسلُّل مسيّرة، إضافة إلى إنذارات في بلدات عدة بالجليل الأعلى.

وفي وقت سابق، تحدثت الجبهة الداخلية عن تخفيف بعض القيود المرتبطة بالحرب اعتبارا من ظهر اليوم الخميس، مما يسمح بنشاط محدود ويتيح تجمّعات عامة تصل إلى خمسين شخصا.

وعلى الجهة المقابلة، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت الليلة مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في مدينة سنندج غربي إيران.

كما أكدت وسائل إعلام إيرانية تصدي الدفاعات الجوية لـ"أهداف معادية" شرق العاصمة طهران.

من جهته هدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي باستهداف السفارات الإسرائيلية حول العالم، في حال أقدمت إسرائيل على مهاجمة السفارة الإيرانية في بيروت.

وقال شكارجي إن طهران امتنعت حتى الآن عن استهداف السفارات الإسرائيلية "احتراما للدول الأخرى"، لكنه أكد أن هذه السفارات ستصبح "أهدافا مشروعة" في حال استهداف السفارة الإيرانية في لبنان.

إعلان

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل الهجمات الصاروخية والضربات الجوية.