إحباط مخطط يستهدف دمشق وسقوط قيادي من "النظام البائد" في قبضة الأمن

أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية للجزيرة، اليوم الخميس، أن الأمن الداخلي في ريف دمشق بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وجهاز الاستخبارات التركي، أفشل مخططا إرهابيا كان يستهدف العاصمة دمشق.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط إرهابي في منطقة المزة بدمشق، وإلقاء القبض على خلية كانت تستعد لتنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مناطق مأهولة بالسكان.

وفي سياق متصل، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة بانياس بريف طرطوس، القبض على أحد عناصر فلول النظام البائد المتورطين في تنفيذ أعمال إرهابية.

واستهدفت العملية نقاطا تابعة لوزارة الدفاع والأمن الداخلي في الساحل خلال أحداث السادس من مارس/آذار 2025.

من رئاسة الفرع 220 إلى قبضة الأمن

وتمكنت وحدات مكافحة الإرهاب في طرطوس من القبض على القيادي أديب علي سليمان، الذي شغل سابقا رئاسة الفرع 220 التابع للأمن العسكري (فرع سعسع).

وكشفت التحقيقات أن سليمان شارك في عملية اغتيال وإحراق عناصر من دورية الأمن الداخلي، وذلك عقب وقوعهم في كمين على جسر دير البشل في بانياس نفذته مجموعة من فلول النظام البائد.

وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس العقيد عبد العال محمد عبد العال، في تصريح لوزارة الداخلية، في 30 يناير/كانون الأول الماضي، إن "نتائج التحقيقات الأولية بينت أن المجرم اضطلع بأدوار مباشرة في إدارة وتنسيق أنشطة أمنية وعسكرية".

شبكات تهريب وتجنيد عابر للحدود

وأضاف عبد العال أن من الجرائم التي ارتكبها سليمان وفق نتائج التحقيقات "تسهيل دخول مجموعات مسلّحة أجنبية إلى الأراضي السورية، من بينها عناصر تابعة لمليشيات أجنبية ومليشيا حزب الله، وإعادة توزيعها في مناطق الجنوب السوري، ولا سيما محافظة القنيطرة".

كما تشير التحقيقات، بحسب ما ذكره قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إلى "تورّطه في شبكات تهريب منظّمة بالتنسيق مع قيادات من مليشيا حزب الله، شملت إدخال مواد مخدّرة عبر معابر غير شرعية، بقصد تهريبها إلى خارج البلاد".

وإضافة إلى الجرائم السابقة، فإن أديب علي سليمان، وفق ما ذكره العقيد عبد العال، "أشرف على عمليات تجنيد واسعة ضمن مليشيات مسلّحة رديفة لقوات النظام البائد، وارتبط بعلاقات مباشرة مع جهات خارجية".

وبوتيرة متكررة تعلن السلطات السورية إلقاء القبض على أشخاص في محافظات متعددة، بشبهة العمل المسلح وممارسة التحريض والانتماء للنظام المخلوع.