أمير قطر يزور مركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية

زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الخميس- مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استمع في بداية الزيارة إلى إيجاز حول منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، وآليات التعامل الفوري مع مختلف المستجدات، بما في ذلك خطط الاستجابة السريعة للأحداث ورفع درجات التأهب.

وأضافت أنه اطلع أيضا على أنظمة المراقبة والرصد والمتابعة، وآليات دعم اتخاذ القرار في الظروف الاستثنائية، بما يعزز الجاهزية الوطنية الشاملة ويضمن استمرارية الخدمات الحيوية ويحافظ على الأمن والاستقرار في الدولة.

وذكرت أنه أشاد بالجهود التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية، مثمنا استعدادهم الدائم لأداء الواجب الوطني في صون أمن الوطن وسلامته.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زار -أمس الأربعاء- مركز العمليات الجوية في الدوحة، وأكد خلال الزيارة أهمية مواصلة رفع الجاهزية لحماية الدولة، كما اطلع أيضا على جاهزية الوحدات العسكرية واستعدادها.

واستمع -خلال الزيارة- إلى إيجاز بشأن سير العمليات والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن المنشآت الحيوية وحماية الأجواء والمياه الإقليمية، في إطار الحفاظ على أمن الأراضي القطرية واستقرارها، وأشاد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة القطرية وكفاءتها العالية في أداء مهامها.