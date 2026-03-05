أمريكا تضع بنك أهداف جديدا في حربها مع إيران.. فما هو؟

اتخذت الضربات الأمريكية الإسرائيلية منحى أكثر تركيزا على القدرات البحرية الإيرانية، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بتوفير مرافقة عسكرية لناقلات النفط التي تمر بمضيق هرمز.

ويتطلب هذا الأمر تأمينا كبيرا ومسبقا لمسافة تصل إلى 2400 كيلومتر تمر بها السفن داخل وخارج منطقة الخليج العربي، كما يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن قبل يومين إغلاق المضيق الذي تمر منه نسبة 20% من صادرات الطاقة العالمية، وقال إنه استهدف سفنا رفضت الاستجابة لقرار حظر المرور.

ومساء الأربعاء، أعلن التلفزيون الإيراني تعرُّض ميناء بندر عباس لهجوم عنيف من جانب المقاتلات الإسرائيلية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف بنى تحتية في أنحاء العاصمة طهران.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة استهداف قاعدة بندر عباس، وقالت إنها أغرقت ما أسمتها حاملة المسيَّرات الإيرانية "شهيد باقري"، و20 فرقاطة تابعة للحرس الثوري.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) إغراق سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سيريلانكا في المحيط الهندي.

وقالت الشرطة السريلانكية إنه تم انتشال جثث 87 بحارا من السفينة الحربية الإيرانية المستهدفة.

القضاء على الخطر البحري

ويعكس هذا النشاط الأمريكي في استهداف سلاح البحرية الإيراني رغبة واشنطن في القضاء على التهديد الملاحي في السواحل التي توجد فيها القوات الإيرانية بمنطقة الخليج العربي فقط، والتي يصل طولها إلى 1250 كيلومترا وصولا إلى 2400 كيلومتر هي المسافة التي يمكن لإيران استهدافها، حسب ما قاله العميد إلياس حنا.

فإيران لا يمكنها إغلاق مضيق هرمز بالوجود العسكري، ولكنها تقوم بذلك من خلال التهديد باستهداف السفن التي تمر بالمكان لكي ترفع تكاليف العبور والتأمين إلى حد يدفع الشركات لتجنب هذا الممر، وفق الخبير العسكري.

لذلك تحاول الولايات المتحدة حاليا القضاء على قوة إيران البحرية التي تستهدف المضيق لأن مرافقة السفن قد لا تحقق النتائج المطلوبة، حسب الخبير العسكري الذي لفت إلى فشل هذه الطريقة خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وبدأت الضربات الأمريكية الإسرائيلية باستهداف الصواريخ الإيرانية ومنصاتها بشكل مكثف وأيضا القوات البحرية، وفق حنا الذي قال إن الولايات المتحدة تضرب كل شيء في جنوب إيران، في حين تهتم إسرائيل بكل ما هو في الشمال الغربي، بما في ذلك العاصمة طهران.

وتعتمد القوة البحرية الإيرانية على الحرب اللاتماثلية التي تعتمد على الزوارق والطوربيدات التي يقول الخبير العسكري إنها نجحت في منطقة الخليج، لكنها لم تنل من المدمرات الأمريكية التي تتمركز في المحيط الهندي.