أذربيجان تستدعي السفير الإيراني بعد هجوم مسيّرات على ناختشيفان

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم الخميس، أنها استدعت السفير الإيراني في باكو للاحتجاج على هجوم بطائرات مسيّرة استهدف إقليم ناختشيفان.

وأدانت الوزارة الهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين، مؤكدة احتفاظها بحق الرد، وطالبت طهران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن الحادث.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار ناختشيفان وبنية تحتية مدنية أخرى، مؤكدة فتح تحقيق لتحديد المواصفات الفنية للمسيّرات وتفاصيل الهجمات.

وأدانت الوزارة استهداف البنية التحتية المدنية "دون أي مبرر عسكري"، محمّلة إيران المسؤولية الكاملة عن الحادث، ومعلنة أن باكو تتخذ التدابير اللازمة للرد بما يحفظ وحدة أراضيها وسيادتها وسلامة المدنيين، وأكدت أن هذه الهجمات “لن تمر دون رد”.

وقد نشرت وكالة الأنباء الأذربيجانية، اليوم الخميس، مقطعا مصورا يظهر تصاعد أعمدة الدخان عقب انفجار في محيط مطار ناختشيفان بأذربيجان.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر الأضرار التي وقعت في إحدى صالات المطار، ولقطة أخرى للحظة سقوط مسيرة في المنطقة.

وقالت مصادر أذربيجانية للجزيرة إن مسيّرتين إيرانيتين سقطتا فوق الإقليم، إحداهما قرب مطار ناختشيفان الدولي، والأخرى قرب مدرسة.

كما نقلت رويترز عن مصدر قريب من الحكومة الأذربيجانية أن صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من جهة الأراضي الإيرانية سقطت داخل نطاق المطار، الذي يبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود مع إيران.