استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز وسط انهيار حركة العبور

شهد مضيق هرمز تطورا ميدانيا جديدا مع تعرُّض سفينة شحن لهجوم صاروخي قرب السواحل العمانية، في وقت تكشف فيه بيانات ملاحية عن تراجع حاد في حركة العبور عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن البحرية السلطانية العمانية استجابت لبلاغ يفيد بتعرُّض سفينة شحن ترفع علم مالطا لقصف بصاروخين أثناء عبورها قرب مضيق هرمز.

وبحسب بيانات منصة تتبع السفن "مارين ترافيك"، فإن السفينة (SAFEEN PRESTIGE) التي تحمل رقم التسجيل (9593517) سجلت آخر ظهور لها عند الساعة 05:10 صباحا بتوقيت سلطنة عمان.

ويظهر تحليل مسار السفينة بين الساعة 02:15 و02:33 فجرا تغيرا واضحا في نمط حركتها، إذ ارتفعت سرعتها بشكل مفاجئ مع انحرافات متكررة عن خط الإبحار المعتاد، وهو نمط غالبا ما يرتبط بمحاولات مناورة اضطرارية أو استجابة لحادث مفاجئ في البحر.

وبعد تلك المناورات، انخفضت سرعة السفينة بشكل كبير قبل أن تنقطع إشارتها الملاحية بالكامل، ما يشير إلى تعرضها لحادث خلال عبورها الممر البحري الحيوي.

ووفقا لبيانات الرحلة، كانت السفينة قد غادرت موانئ الإمارات في الثالث من مارس/آذار الجاري، وكان من المقرر أن تواصل رحلتها نحو ميناء جدة السعودي، مع موعد وصول محدد في 17 من الشهر نفسه.

ونقلت وكالة رويترز عن شركة فانغارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية أن السفينة أصيبت على بعد ميلين بحريين شمالي سواحل سلطنة عمان أثناء عبورها مضيق هرمز.

مؤشر على توتر الملاحة

ويأتي هذا الحادث في وقت تظهر فيه بيانات ملاحية مؤشرات على تراجع كبير في حركة العبور عبر المضيق.

فقد أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" انخفاض حركة مرور السفن والناقلات في مضيق هرمز بنسبة تقارب 90% مقارنة بالأسبوع الماضي، قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبحسب بيان صادر عن المنصة، فإن العديد من قطاعات النقل البحري شهدت تراجعا حادا في النشاط، في حين لا تزال بعض ناقلات النفط تواصل العبور شرقا وغربا عبر المضيق، مع تسجيل حالات لرحلات أوقفت خلالها السفن تشغيل نظام التعرف الآلي (AIS)، وهو إجراء تلجأ إليه بعض السفن أحيانا في بيئات التوتر الأمني.

ويعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة داخله مؤشرا مباشرا على مستوى المخاطر في المنطقة.

وكان الحرس الثوري قد أعلن أن منطقة مضيق هرمز باتت تحت إشراف القوات البحرية الإيرانية بالكامل، وأنه تم استهداف أكثر من 10 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد عدم التزامها.