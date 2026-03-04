30 ألف يورو لمن يقدم معلومات عن المتورطين بانقلاب في بنين

أصدرت الشرطة في بنين مذكرة توقيف لتسعة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت قبل نحو ثلاثة أشهر، بينهم ضابط بارز يُعتقد أنه العقل المدبر. وأعلنت السلطات أن أي معلومة تقود إلى تحديد أماكن المطلوبين ستُكافأ بمبلغ يتجاوز 30 ألف يورو (نحو 32 ألف دولار).

وكانت المحاولة الانقلابية قد استهدفت الرئيس باتريس تالون وحكومته، واتهم المتمردون السلطات بسوء إدارة الوضع الأمني في شمال البلاد، حيث تكبد الجيش خسائر كبيرة في مواجهات مع جماعات مسلحة مرتبطة بالتيار الإسلامي قرب الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو.

وبحسب المصادر الرسمية، فقد فشلت المحاولة بعد تدخل عسكري من نيجيريا التي أرسلت مقاتلات لإجبار المتمردين على الانسحاب من قاعدة عسكرية ومنشآت البث الرسمية، وذلك بناء على طلب الرئيس تالون.

ويتصدر قائمة المطلوبين المقدم باسكال تيغري، وهو قائد سابق لوحدة عسكرية نخبوية، تقول السلطات إنه متوارٍ في لومي عاصمة توغو. ولم يصدر عن حكومة توغو أي تعليق على هذه الاتهامات حتى الآن.

وتكشف هذه التطورات عن هشاشة الوضع الأمني في بنين، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع تهديدات إقليمية متصاعدة. كما يعكس لجوء الحكومة إلى الدعم الخارجي حجم المخاطر التي تواجهها الدولة في ظل تمدد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.