وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باغتيال أي خليفة لخامنئي

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، باغتيال أي زعيم إيراني يتم اختياره لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي الذي قُتل بهجمات أمريكية وإسرائيلية على طهران.

وقال كاتس في منشور على "إكس" إن استهداف قادة النظام الإيراني جزء من أهداف عملية "زئير الأسد". وأشار إلى أنه تم توجيه الجيش للاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ عمليات الاغتيال.

وأضاف أن إسرائيل "ستواصل العمل مع شركائها الأمريكيين لسحق قدرات النظام الإيراني وخلق ظروف لقيام الشعب بإسقاطه واستبداله".

ويأتي هذا التهديد استكمالا لسلسة تصريحات لكاتس، توعد فيها باغتيال "كل من يسلك نهج خامنئي"، الذي اغتالته تل أبيب ضمن عدوان أمريكي إسرائيلي متواصل على إيران منذ السبت الماضي.

وفي سياق متصل، أكد كاتس صدور تعليمات مشتركة منه ومن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجيش بالتحرك "بقوة قصوى" ضد حزب الله في لبنان، تزامنا مع العمليات المستمرة في العمق الإيراني، مجددا وعيده السابق باغتيال الأمين العام للحزب نعيم قاسم.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين بارزين. وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات اتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.