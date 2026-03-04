أخبار|الكاميرون

من بينها الكاميرون.. بريطانيا توقف منح تأشيرات الدراسة لـ4 جنسيات

LIVERPOOL, ENGLAND - OCTOBER 10: Shabana Mahmood MP, Shadow Lord Chancellor and Shadow Secretary of State for Justice, delivers her speech on the third day of the Labour Party conference on October 10, 2023 in Liverpool, England. Labour leader Sir Keir Starmer will later address delegates and party members at the annual Labour Party Conference in the Liverpool Conference Centre. Keir Starmer will pledge to give more powers to local authorities and mayors and to 'build a new Britain' accelerating the building of new homes on unused urban land. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
أكدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود (الصورة) أن القرار يهدف إلى حماية ما وصفته بـ"كرم الدولة" (غيتي إيميجز)
أعلنت الحكومة البريطانية فرض ما وصفته بـ"فرامل الطوارئ" على تأشيرات الدراسة لمواطني أربع دول، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والشعبية بشأن ملف الهجرة.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن القرار يشمل وقف تأشيرات الدراسة للطلاب القادمين من أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، إضافة إلى وقف تأشيرات العمل للأفغان. وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بعد ارتفاع طلبات اللجوء المقدمة من حاملي تأشيرات الدراسة بنسبة تجاوزت 470% بين عامي 2021 و2025.

وأكدت وزيرة الداخلية شبانة محمود أن بريطانيا "ستظل توفر الملاذ الآمن للفارين من الحروب والاضطهاد"، لكنها شددت على أن نظام التأشيرات "يجب ألا يُستغل"، معتبرة أن القرار يهدف إلى حماية ما وصفته بـ"كرم الدولة".

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، سيدخل الحظر حيز التنفيذ عبر تعديل قواعد الهجرة يوم الخميس المقبل، على أن تكشف وزيرة الداخلية عن تفاصيل خطة أشد صرامة لمعالجة طلبات اللجوء. وتشمل هذه الخطة مراجعة وضع اللاجئين كل 30 شهرا، في محاولة لجعل بريطانيا أقل جذبا لطالبي اللجوء.

مظاهرة سابقة نظمها اليمين المتطرف في بريطانيا هتفت بشعارات ضد المهاجرين (وكالة الأناضول)

سياق سياسي

ويأتي القرار في ظل تصاعد الجدل حول الهجرة داخل بريطانيا، حيث يشهد حزب "الإصلاح البريطاني" اليميني المتشدد صعودا في استطلاعات الرأي بفضل خطابه المناهض للهجرة. وللتخفيف من حدة هذا الخطاب، اتخذت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر سلسلة إجراءات لتشديد سياسات اللجوء وتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير النظاميين.

وترى وزارة الداخلية أن الإجراءات السابقة أسهمت في خفض طلبات اللجوء المقدمة من الطلاب بنسبة 20% خلال عام 2025، لكنها تؤكد أن هذه الفئة ما زالت تمثل 13% من إجمالي الطلبات، وهو ما يستدعي مزيدا من التشديد.

كما تعكس الخطوة البريطانية مزيجا من الضغوط السياسية الداخلية والرغبة في ضبط نظام الهجرة، لكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول التوازن بين حماية حق اللجوء والحد من استغلاله، في وقت تتزايد فيه التوترات المرتبطة بالهجرة في أوروبا عمومًا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

