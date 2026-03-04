مصدر إيراني يؤكد للجزيرة نت إحباط مخطط إسرائيلي بكردستان وقيادي كردي يعلق

كشف مصدر إيراني مطلع للجزيرة نت عن "فشل ذريع لخطة إسرائيل التوسعية داخل الأراضي الإيرانية ومنطقة كردستان العراق"، مؤكدا أن سلسلة من العمليات الاستخباراتية والعسكرية النوعية أحبطت المخطط بالكامل.

وقال المصدر الإيراني للجزيرة نت إن إيران تعلمت من حرب يونيو/حزيران، مؤكدا أن إعادة بناء هيكل القيادة واعتماد إستراتيجية إقليمية ومستقلة بدأتا تُظهران نتائجهما الآن في ساحة المعركة.

كما أفاد بأن العمليات العسكرية والأمنية الإيرانية، ارتفعت حتى الآن بأكثر من 5 أضعاف، مقارنة بحرب الـ12 يوما.

وأضاف المصدر أن الحرب ستشهد في الأيام المقبلة تصاعدا ملموسا في الهجمات النوعية التي تستهدف عمق الأراضي المحتلة.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول بحكومة كردستان العراق قوله إننا قلقون من احتمال استخدام شمال العراق قاعدة انطلاق مليشيات كردية إيرانية.

وكشف المسؤول أن دعم السي آي إيه للجماعات الكردية الإيرانية بدأ قبل بضعة أشهر من الحرب، مضيفا لقد حذرنا من السماح لجماعات معارضة باستخدام أراضينا لشن هجوم بري على إيران.

وأكد المسؤول بحكومة كردستان العراق أن الأمر خطِر للغاية، لكن لا يمكننا الوقوف في وجه أمريكا. كما قال إن ترمب يقول الشيء ونقيضه في يوم واحد وسياسته غير واضحة بشأن إيران.

وفي المقابل، أوضح رئيس حزب "سربستي كردستان" عارف باوة جاني، للجزيرة نت، أن السياسة الأمريكية متغيرة من حيث قراراتها ولا يمكن لنا اتخاذ قرار في هذا الشأن، لكن القرار الأمريكي بإنهاء النظام الإيراني قرار جدي، رغم أن القوى الكردية لا تأتمر بأوامر الآخرين، وقرارتها مستقلة حسب قوله.

وأضاف أنه في حال تغير النظام سنكون متواجدين لإدارة المناطق الكردية لحين استقرار الأوضاع، أما إذا جاء التغيير بذات طبيعة النظام الحالي وخاصة رضا بهلوي ابن الشاه الذي لا يعترف بحقوق الآخرين مثل الشعوب غير الفارسية في إيران، فسنظل معارضين للحكم.

إعلان

ويعد حزب "سربستي كردستان" المعروف باسم حزب "استقلال كردستان إيران"، أحد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة والمتواجدة في إقليم كردستان العراق.

وفي سياق متصل، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، الثلاثاء، أن حكومته ستعمل على إبقاء الإقليم بعيدا عن التوترات والأزمات في المنطقة، معربا عن تمنياته بأن يكون الإقليم بعيدا عن جميع المشاكل والتوترات والأزمات الموجودة في المنطقة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث مع قادة أكراد إيران ويتواصل مع قادة محليين قد يستغلون ضعف طهران لتحقيق مكاسب.

وأضافت أن ترمب منفتح على دعم جماعات داخل إيران مستعدة لحمل السلاح لإزاحة النظام. كما قالت إن ترمب لم يقرر بعد ما إذا كان سيقدم أسلحة أو تدريبا لجماعات مناهضة للنظام بإيران.