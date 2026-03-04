لبنان.. إسرائيل تدعو لإخلاء جنوب الليطاني والضاحية تحت القصف

دعا الجيش الإسرائيلي الأربعاء سكان البلدات والقرى الواقعة جنوب نهر الليطاني في لبنان إلى التوجه فورا إلى المناطق الواقعة شمال النهر، وذلك عقب شنّه 4 غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في حين ارتفع عدد ضحايا غارة إسرائيلية على مجمع سكني بمدينة بعلبك إلى 6 قتلى و15 جريحا.

وقال الجيش في بيان باللغة العربية على منصة إكس "إنّ أنشطة حزب الله (..) تُجبر الجيش على العمل ضده بالقوة. الجيش لا ينوي إلحاق الأذى بكم. حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا (…) أي منزل يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف".

وأصابت الغارات الإسرائيلية مبنى في حارة حريك وآخر في منطقة الحدث وثالثا في حي جاموس ورابعا في حي الليلكي، وتصاعد الدخان من المباني المستهدفة، دون ورود معلومات فورية عن سقوط ضحايا.

وجاءت الغارات بعد 3 إنذارات بالإخلاء الفوري أصدرها الجيش الإسرائيلي تمهيدا لاستهداف 3 من هذه المباني، التي ادعى أنها بنى تحتية لحزب الله. ولم يصدر إنذار إخلاء قبل قصف المبنى الواقع في حي جاموس.

وتزامنا مع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه بدأ مهاجمة ما ادعى أنها بنى تحتية لحزب الله في بيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر فجر الأربعاء إنذارا عاجلا لسكان 30 بلدة وقرية في لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصفها، بدعوى رصده أنشطة لحزب الله.

وطالب المتحدث العسكري باسم الجيش أفيخاي أدرعي سكان تلك المناطق، في بيان، بإخلاء بيوتهم فورا والابتعاد عنها مسافة كيلومتر واحد على الأقل.

عشرات الضحايا

في هذه الأثناء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية على مجمع سكني بمدينة بعلبك شرقي لبنان إلى 6 قتلى و15 جريحا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 مواطنا وإصابة 23 آخرين بسلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت -فجر اليوم الأربعاء- جبل لبنان وبعلبك.

وارتفعت أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي -أمس الثلاثاء- إلى ما لا يقل عن 50 قتيلا و335 مصابا منذ بدء التصعيد، وفق ما أكدته وزارة الصحة اللبنانية. كما أحصت السلطات نزوح نحو 58 ألف شخص من مناطق أصابتها الضربات الإسرائيلية.

تقدم بري

وأفاد مراسل الجزيرة بتقدم قوة إسرائيلية مسافة كيلومتر واحد من مواقعها في تلال كفرشوبا المحتلة باتجاه جنوب بلدة كفرشوبا، وأضاف أن القوة المتقدمة تضم 3 دبابات وآليات وجرافة وعشرات من الجنود.

وقال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إن حزب الله ارتكب خطأ فادحا ووقع في كمين إستراتيجي ولن نتوقف حتى يتلقى ضربة قوية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على الحدود الشمالية وإعادة نشر الفرقة 146 على حدود لبنان.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار مجددا في بلدة المطلة على الحدود مع لبنان.