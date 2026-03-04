كيف ترتب إيران لاختيار المرشد الجديد؟

بينما يستعد الإيرانيون لتشييع جثمان المرشد الراحل علي خامنئي، هددت إسرائيل على لسان وزير دفاعها يسرائيل كاتس باستهداف كل قائد يعينه النظام الإيراني.

وقال كاتس "وجهنا الجيش للاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ عمليات الاغتيال"، مضيفا أن استهداف قادة النظام الإيراني جزء من أهداف عملية "زئير الأسد"، في إشارة إلى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في 28 فبراير/شباط 2026 وأدى إلى مقتل المئات ومن بينهم المرشد.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامي في إيران أن مراسم وداع وعزاء المرشد تبدأ الساعة العاشرة مساء اليوم في مصلى الإمام خامنئي، موضحا أن وداع المرشد سوف يستمر 3 أيام على مدار 24 ساعة، على أن يُحدد التشييع لاحقا.

وبحسب مراسل الجزيرة في طهران عبد الفتاح فايز، فإن الإيرانيين يدركون حجم التحديات التي تواجههم وخاصة مجلس القيادة الانتقالي الذي يترأسه الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، ويضم رئيس السلطة القضائية وأحد أعضاء مجلس خبراء القيادة وهو الشيخ علي رضا أعرافي.

وينقل فايد عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهم أن عملية اختيار المرشد الجديد قد بدأت بالفعل، ولكن دون أن تكون هناك اجتماعات موسعة، كما حدث في الاجتماع الرئيسي السبت الماضي، والذي تعرض لهجوم أميركي إسرائيلي أدى إلى مقتل خامنئي.

ولم توضح السلطات الإيرانية -بحسب مراسل الجزيرة- الآلية الجديدة لاختيار المرشد الجديد، الذي من المرجح أن يتم الإعلان عن اسمه خلال تشييع جثمان المرشد الراحل، كما يشير المراسل إلى معلومات تتحدث عن وجود أكثر من مرشح لكل منصب في إيران.

من جهة أخرى، أوضحت السلطات الإيرانية أن المقر الذي أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه أمس في مدينة قم لم يكن فيه أي اجتماع، مؤكدة أن المبنى المستهدف هو مقر قديم لا يتم استخدامه.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "مقاتلات إسرائيلية استهدفت اجتماع مجلس الخبراء في مدينة قم، أثناء انعقاده لاختيار مرشد جديد".

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مصدر إيراني قوله إن "حديث الكيان الصهيوني عن استهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة ومجلس القيادة الانتقالي كاذبة" وأن المجلس لم ينعقد منذ بدء الحرب على إيران، مؤكدة أن المزاعم الإسرائيلية تأتي في إطار الحرب النفسية.

ووفق مراسل الجزيرة، فإن المرشد الأعلى الإيراني يتم اختياره من بين أعضاء مجلس خبراء القيادة، وهو المجلس الرئيسي الذي يضم 88 عضوا من الشخصيات الدينية المعروفة، وهو مؤسسة مهمة وإستراتيجية ومقرها الرئيسي في العاصمة طهران.