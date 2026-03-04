أخبار|إسرائيل

أكسيوس يكشف خفايا اتصال ترمب بنتنياهو قبل مهاجمة إيران

TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 13: U.S. President Donald Trump speaks to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Ben Gurion International Airport before boarding his plane to Sharm El-Sheikh, on October 13, 2025 in Tel Aviv, Israel. President Trump is visiting the country hours after Hamas released the remaining Israeli hostages captured on Oct. 7, 2023, part of a US-brokered ceasefire deal to end the war in Gaza. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
نتنياهو (يسار) كشف لترمب موقع وموعد اجتماع خامنئي ومستشاريه السري (غيتي)
Published On 4/3/2026

حفظ

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن تفاصيل سرية تتعلق بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/شباط الماضي، مؤكدا أنه لعب دورا حاسما في بدء الحرب على إيران.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو أجرى اتصالا بترمب في 23 فبراير/شباط الماضي وشاركه معلومات استخباراتية تفيد بأن المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار مستشاريه سيجتمعون في 28 فبراير/شباط في مكان واحد بالعاصمة طهران.

وأشار الموقع إلى أن هذا الاتصال، الذي لم يُكشف عنه سابقا للرأي العام، جرى من "غرفة العمليات" في البيت الأبيض، ليشكل نقطة تحول في انطلاق العملية العسكرية ضد إيران.

FILE - President Donald Trump speaks during a meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House, Tuesday, March 3, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File)
ترمب منح الضوء الأخضر النهائي قبل يوم واحد فقط من انطلاق الهجوم (أسوشيتد برس)

نقطة التحول

وعرض نتنياهو على ترمب إمكانية استهداف الاجتماع بضربة جوية واحدة، وفي المراجعة الأولية التي أُجريت بتوجيه من ترمب، أكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" المعلومات التي قدمها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، بحسب أكسيوس.

وأوضح الموقع أن ترمب خلص إلى أن المعلومات الاستخباراتية موثوقة وأن الخيارات الدبلوماسية قد استُنفدت، ليمنح في 27 فبراير/شباط الموافقة النهائية على تنفيذ الهجوم.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين بارزين.

وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات اتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

المصدر: أكسيوس

إعلان