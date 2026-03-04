أكسيوس يكشف خفايا اتصال ترمب بنتنياهو قبل مهاجمة إيران

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن تفاصيل سرية تتعلق بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/شباط الماضي، مؤكدا أنه لعب دورا حاسما في بدء الحرب على إيران.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو أجرى اتصالا بترمب في 23 فبراير/شباط الماضي وشاركه معلومات استخباراتية تفيد بأن المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار مستشاريه سيجتمعون في 28 فبراير/شباط في مكان واحد بالعاصمة طهران.

وأشار الموقع إلى أن هذا الاتصال، الذي لم يُكشف عنه سابقا للرأي العام، جرى من "غرفة العمليات" في البيت الأبيض، ليشكل نقطة تحول في انطلاق العملية العسكرية ضد إيران.

نقطة التحول

وعرض نتنياهو على ترمب إمكانية استهداف الاجتماع بضربة جوية واحدة، وفي المراجعة الأولية التي أُجريت بتوجيه من ترمب، أكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" المعلومات التي قدمها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، بحسب أكسيوس.

وأوضح الموقع أن ترمب خلص إلى أن المعلومات الاستخباراتية موثوقة وأن الخيارات الدبلوماسية قد استُنفدت، ليمنح في 27 فبراير/شباط الموافقة النهائية على تنفيذ الهجوم.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين بارزين.

وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات اتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.