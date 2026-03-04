قائد سنتكوم: 50 ألف جندي يشاركون في العمليات ونهيمن بالكامل على أجواء إيران

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر إن القوات الأمريكية تقود عمليات عسكرية غير مسبوقة ضد إيران، مشيراً إلى أن نحو 50 ألف جندي أمريكي يشاركون حالياً في هذه العمليات إلى جانب عدد كبير من السفن الحربية والطائرات، واصفاً هذا التجمع بأنه الأكبر للقوات الأمريكية في المنطقة منذ فترة طويلة.

وأضاف أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران تسير وفق جدول زمني مُحْكم بل تتقدم عليه، مُستعرضاً ما وصفه بإنجازات ميدانية بارزة تمثّلت في تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية تحييداً كبيراً، وتدمير 17 سفينة إيرانية، وشنّ ضربات على منصات إطلاق صواريخ متعددة خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية.

وعلى صعيد السيطرة البحرية، أوضح القائد الأمريكي أن منطقة مضيق هرمز وخليج عمان والخليج باتة خالية تماماً من أي سفينة إيرانية، مُعلناً أن القوات الأمريكية ستواصل ملاحقة القوات الإيرانية أينما وُجدت واستهدافها دون توقف.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن القوتين الجويتين الأمريكية والإسرائيلية تهيمنان بشكل كامل على أجواء إيران حاليا، وأضاف أن الولايات المتحدة استخدمت صواريخ بريزم الدقيقة -لأول مرة في تاريخ الجيش الأمريكي- لضرب أهداف بعيدة المدى.

وتعتمد هذه العمليات البحرية على حاملتَي طائرات مع تشكيلاتهما المرافقة، واصفاً إياهما بأنهما يمثلان أقوى سلاح جوي في العالم.

مبررات العمليات العسكرية

وفي إطار تبرير العمليات العسكرية، ربط الأدميرال كوبر انطلاق هذه العمليات مباشرةً بما وصفه بالتهديدات الإيرانية المتصاعدة ضد القوات الأمريكية في المنطقة، مُؤكداً أن واشنطن لم تكن لتُقدم على هذه الخطوة لولا تلك التهديدات.

وعبّر عن ثقة تامة بقدرة الجيش الأمريكي -الذي وصفه بالأقوى عالمياً- على تحقيق أهدافه المرسومة بالتعاون مع الشركاء والحلفاء.

ومن جهة أخرى، عبّر الأدميرال كوبر عن التضامن مع عائلات الجنود الأمريكيين الذين سقطوا أو أُصيبوا في هذه العمليات، في إشارة ضمنية إلى أن الجانب الأمريكي تكبّد خسائر بشرية لم يُفصح عن تفاصيلها، بينما أحال في ذلك إلى ما سبق أن أعلنه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

ومنذ صباح السبت، تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة حربا واسعة النطاق على إيران، قُتل فيها المرشد علي خامنئي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين ومدنيين.

وفي المقابل، ترد طهران بإطلاق رشقات من الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل وأهداف في دول خليجية، خلّفت أضراراً استهدفت منشآت مدنية من بينها مطارات وموانئ ومبانٍ متعددة.