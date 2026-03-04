غرق فرقاطة إيرانية قبالة سريلانكا وإصابة مدمرة أمريكية بالمحيط الهندي

أعلنت القوات البحرية السريلانكية اليوم الأربعاء أنها انتشلت جثامين عدد من البحارة، كانوا على متن سفينة حربية إيرانية تعرضت لهجوم، مما أدى إلى غرقها قبالة المياه الإقليمية للجزيرة.

وكانت سريلانكا أرسلت فجرا سفنا وطائرات لإنقاذ 30 بحارا إيرانيا كانوا على متن الفرقاطة الإيرانية "أيريس دينا"، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدافه مدمرة أمريكية في المحيط الهندي بصواريخ، مما أدى إلى إصابتها ونشوب حريق فيها.

وقال وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث، إن فرق الطوارئ نقلت 30 بحارا مصابا من الفرقاطة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 180 شخصا، إلى مستشفى في جنوب سريلانكا.

وأفادت مصادر بالقوات البحرية ووزارة الدفاع في سريلانكا بأن نحو 100 مفقود و78 مصابا في هجوم غواصة على السفينة الإيرانية.

وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية كوماندو بوديكا سامبات للجزيرة نت، أن فرق الإنقاذ من البحرية والقوات الجوية السريلانكية توجهت إلى مكان السفينة، بعد تلقي إشارة استغاثة منها على بعد 40 ميلا بحريا جنوب سريلانكا، مضيفا أن نوع السفينة وسبب إشارة الاستغاثة لم يتضحا بعد.

إصابة مدمرة أمريكية

في غضون ذلك، استهدف الحرس الثوري الإيراني مدمرة أمريكية في المحيط الهندي بصواريخ، مما أدى إلى إصابتها ونشوب حريق فيها.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية بيانا للحرس الثوري، أفاد بأن المدمرة المستهدفة كانت تتزود بالوقود من ناقلة أمريكية على بعد 650 كيلومترا من السواحل الإيرانية في المحيط الهندي.

ووفق البيان، فإن المدمرة أُصيبت بصواريخ من نوع "قادر 380" و"طلائية"، وقد اندلع حريق كبير في السفينتين.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين وضحايا مدنيين. وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.