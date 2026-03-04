أخبار|قطر

قطر تعتقل خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني

DOHA, QATAR - FEBRUARY 28: Smoke from an apparent missile interception on February 28, 2026 in Doha, Qatar. Iran launched a wave of missiles against Israel and U.S. military sites in the wider region after a joint U.S.-Israeli attack on multiple locations across Iran this morning. The U.S. maintains a significant military presence at Al Udeid Air Base in Qatar. (Photo by Yousef Masoud/Getty Images)
جانب من تصدي القوات القطرية لهدمات صاروخية إيرانية في سماء الدوحة (غيتي)
Published On 4/3/2026
آخر تحديث: 00:57 (توقيت مكة)

أعلن جهاز أمن الدولة في دولة قطر القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في دولة قطر وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)

وأضافت الوكالة أن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن اعتقال 10 متهمين 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية و3 بأعمال تخريبية، وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة.

وأشارت الوكالة القطرية إلى العثور بحوزة الخليتين على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

كما أقر المتهمون – وفق الوكالة -خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري وتكليفهم بمهام تجسسية وتخريبية.

وفي هذا السياق أهاب جهاز أمن الدولة في قطر بالمواطنين والمقيمين بضرورة اليقظة والحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لدى الجهات المختصة.

المصدر: الجزيرة

