قطر تعتقل خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني

أعلن جهاز أمن الدولة في دولة قطر القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في دولة قطر وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)

وأضافت الوكالة أن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن اعتقال 10 متهمين 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية و3 بأعمال تخريبية، وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة.

وأشارت الوكالة القطرية إلى العثور بحوزة الخليتين على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

كما أقر المتهمون – وفق الوكالة -خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري وتكليفهم بمهام تجسسية وتخريبية.

وفي هذا السياق أهاب جهاز أمن الدولة في قطر بالمواطنين والمقيمين بضرورة اليقظة والحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لدى الجهات المختصة.