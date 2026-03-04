قطر تعتقل خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني

أعلن جهاز أمن الدولة في دولة قطر القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في دولة قطر وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)

وأضافت الوكالة أن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن اعتقال 10 متهمين 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية و3 بأعمال تخريبية، وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة.

وأشارت الوكالة القطرية إلى العثور بحوزة الخليتين على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

كما أقر المتهمون – وفق الوكالة -خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري وتكليفهم بمهام تجسسية وتخريبية.

وفي هذا السياق أهاب جهاز أمن الدولة في قطر بالمواطنين والمقيمين بضرورة اليقظة والحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لدى الجهات المختصة.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض الدولة لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران، ونجاح أنظمة الدفاع الجوي في التصدي لأحد الصاروخين فيما استهدف الصاروخ الثاني قاعدة العديد القطرية دون وقوع خسائر بشرية.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية فجر الثلاثاء أن إيران أطلقت 3 صواريخ كروز، و101 صاروخا بالستيا، و39 طائرة مسيرة، وطائرتين مقاتلتين من نوع سوخوي – 24 "SU 24".

وأكدت الوزارة نجاحها في التصدي لـ3 صواريخ كروز، و24 طائرة مسيرة، و98 صاروخا بالستيا، وطائرتين من نوع سوخوي -24 من إجمالي ما تم إطلاقه تجاه الدولة.