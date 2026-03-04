وزير الحرب الأمريكي: أكبر قوات جوية في العالم سيطرت على سماء إيران

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، إن القدرات الإيرانية تتقلص مع استمرار هجمات بلاده على إيران، مضيفا أن انضمام إسرائيل يجعل تلك القوة أكثر دمارا، ومعتبرا أن الصين وروسيا "ليستا عاملا مؤثرا" في الحرب ضد إيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، في مقر وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون).

وقال هيغسيث "نحن الوحيدون الذين يستطيعون إدارة هذه الحرب. ولدينا مخزون كاف من الذخائر لهذه الحرب ونقوم بتعويض النقص بشكل فوري ولدينا ما يكفي من الذخائر".

وأضاف وزير الحرب الأمريكي أن "أكبر القوات الجوية في العالم اجتاحت الأجواء الإيرانية بالكامل وسيطرت على سماء إيران، ولا يمكن لها عمل أي شيء حيال سيطرتنا على أجوائها. فالقدرات الإيرانية تتقلص مع استمرار هجماتنا"، معتبرا انضمام إسرائيل يجعل تلك القوة أكثر دمارا.

وأكد هيغسيث أن الصين وروسيا "ليستا عاملا مؤثرا" في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وردا على سؤال في المؤتمر الصحفي حول "رسالته إلى حلفاء إيران، وتحديدا روسيا والصين اللتين دعتا إلى إنهاء الأعمال العدائية"، أجاب وزير الدفاع بأنه ليس لديه رسالة لهما، مضيفا "إنهما ليستا عاملا مؤثرا هنا، ومشكلتنا ليست معهما، بل مع طموحات إيران النووية".