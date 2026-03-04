عاجل,
عاجل | وزير الحرب الأمريكي: أكبر القوات الجوية في العالم اجتاحت الأجواء الإيرانية بالكامل وسيطرت على سماء إيران

ترامب ومادورو
Published On 4/3/2026
آخر تحديث: 16:25 (توقيت مكة)

عاجل | وزير الحرب الأمريكي:

  • نحن الوحيدون الذين يستطيعون إدارة هذه الحرب.
  • بانضمام إسرائيل إلينا ستكون القوة أكثر دمارا.
  • أكبر القوات الجوية في العالم اجتاحت الأجواء الإيرانية بالكامل وسيطرت على سماء إيران.
  • لا يمكن لإيران عمل أي شيء حيال سيطرتنا على أجوائها.
  • القدرات الإيرانية تتقلص مع استمرار هجماتنا.
  • لدينا مخزون كاف من الذخائر لهذه الحرب.
  • نقوم بتعويض النقص بشكل فوري ولدينا ما يكفي من الذخائر.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

