عاجل | وزير الحرب الأمريكي: أكبر القوات الجوية في العالم اجتاحت الأجواء الإيرانية بالكامل وسيطرت على سماء إيران
Published On 4/3/2026|
آخر تحديث: 16:25 (توقيت مكة)
عاجل | وزير الحرب الأمريكي:
- نحن الوحيدون الذين يستطيعون إدارة هذه الحرب.
- بانضمام إسرائيل إلينا ستكون القوة أكثر دمارا.
- أكبر القوات الجوية في العالم اجتاحت الأجواء الإيرانية بالكامل وسيطرت على سماء إيران.
- لا يمكن لإيران عمل أي شيء حيال سيطرتنا على أجوائها.
- القدرات الإيرانية تتقلص مع استمرار هجماتنا.
- لدينا مخزون كاف من الذخائر لهذه الحرب.
- نقوم بتعويض النقص بشكل فوري ولدينا ما يكفي من الذخائر.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة