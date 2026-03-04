مسؤول عسكري إيراني يتوعد بضرب مفاعل ديمونا

كشف مراسل الجزيرة من طهران عمر هواش عن تصعيد خطير في لهجة المسؤولين الإيرانيين، بعد تهديد مسؤول عسكري إيراني لموقع "إيران نوانس" باستهداف مفاعل مفاعل ديمونا، في حال اتجهت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى "قلب النظام عبر الفوضى المسلحة" داخل إيران.

وأوضح هواش أن التصريح جاء في سياق اتهامات إيرانية لإسرائيل باستهداف الحدود الإيرانية – العراقية تمهيدا لإدخال عناصر من المعارضة الكردية المسلحة من داخل أربيل إلى العمق الإيراني، ونشر السلاح لخلايا توصف بأنها نائمة. وبحسب المسؤول الإيراني، فإن أي محاولة لإشعال اضطرابات داخلية ستقابل برد نوعي، يشمل استخدام صواريخ لم يعلن عنها من قبل ضد ديمونا.

ونقل عن مسؤول عسكري إيراني رفيع قوله على موقع "إيران نوانس" إن بلاده ستستهدف مفاعل ديمونا النووي وكافة منشآت الطاقة في المنطقة، إذا مضت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليا في سيناريو "تغيير النظام". وأضاف أن هذا السيناريو جرى التحضير له مسبقا، وأن لدى طهران صواريخ فعالة جاهزة للتنفيذ.

وفي الميدان، أشار مراسل الجزيرة إلى أن العاصمة طهران تشهد غارات إسرائيلية متواصلة، مع تركيز واضح على غرب المدينة، وهي منطقة يعتقد أنها تضم مواقع عسكرية أو منصات إطلاق صواريخ ومسيّرات. وأكد تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء ضربات ضد مؤسسات تابعة للنظام في طهران.

ولفت إلى أن الانفجارات لم تقتصر على العاصمة، إذ سجلت أيضا في تبريز شمال غربي البلاد، وفي بندر عباس جنوبا، إضافة إلى قم، مع ورود أنباء غير مؤكدة عن أصوات انفجارات في مناطق شمالية مثل تشالوس ونوشهر، وهي مناطق كانت تعد آمنة نسبيا وشهدت نزوحا لسكان من طهران خلال الأيام الماضية.

المضيق لم يعد آمنا

وفي الجنوب، أوضح أن بندر عباس، المطلة على مضيق هرمز، تعرضت لانفجارات، وهي منطقة استراتيجية تمثل خط الدفاع البحري الأول لإيران. ونقل عن مسؤول كبير في الحرس الثوري قوله إن طهران استهدفت منذ بداية الحرب عشر ناقلات نفط وسفن تجارية، محذرا من أن المضيق "لم يعد آمنا"، ومتوعدا باستهداف أي سفينة أمريكية أو بريطانية، وأي سفينة تنقل بضائع إلى إسرائيل.

كما أشار هواش إلى أن التركيز الإسرائيلي على غرب إيران يرتبط بقرب تلك المناطق من الحدود العراقية، حيث تعتبرها طهران خط الدفاع الأول ضد أي توغل جوي، كما أنها مناطق إطلاق رئيسية للصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل. وذكّر بأن الأيام الماضية شهدت قصفا إيرانيا لمقرات للمعارضة الكردية في أربيل، مقابل ضربات إسرائيلية طالت مواقع حدودية إيرانية.

وأكد المراسل أن السلطات الإيرانية تشدد على أنها ما تزال تسيطر على الوضع الأمني الداخلي، مشيرا إلى انتشار الحواجز الأمنية في طهران وتسيير دوريات لقوات الشرطة والتعبئة "الباسيج"، إلى جانب مسيرات شعبية داعمة للنظام ورافضة للحرب.