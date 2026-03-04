أمير قطر يزور مركز العمليات الجوية ويؤكد أهمة الجاهزية لحماية الدولة

زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، مركز العمليات الجوية في الدوحة.

وأكد أمير قطر خلال الزيارة أهمية مواصلة رفع الجاهزية لحماية الدولة.

كما اطلع على جاهزية الوحدات العسكرية واستعدادها.

واستمع أمير قطر إلى إيجاز بشأن سير العمليات والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن المنشآت الحيوية وحماية الأجواء والمياه الإقليمية، في إطار الحفاظ على أمن الأراضي القطرية واستقرارها.

وأشاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة القطرية وكفاءتها العالية في أداء مهامها.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، سابقا، أنه جرى التصدي لطائرتين مقاتلتين من طراز "سو-24" (SU-24)، و3 صواريخ كروز، و98 صاروخا باليستيا من أصل 101، و24 طائرة مسيّرة من أصل 39، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح السبت الماضي.